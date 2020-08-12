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Сергей Шнуров посвятил стихотворение Лукашенко
Источник материала: Партизан
Сергей Шнуров резко, но поэтично обратился к президенту Беларуси.
Нет причины ни одной,
Ни плохой и ни хорошей!
Ты, чего как не родной,
Стал уже народ [бить]?
Хватит газом поливать-ка!
Земляки твои, а впрочем...
Звали тебя раньше — батька,
А теперь, наверно, — отчим?
Или чмо? Но мягко очень.
Ты услышишь правду, ишь,
Уши приоткрой и очи!
На штыках не усидишь!
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Сергей Шнуров резко, но поэтично обратился к президенту Беларуси.
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