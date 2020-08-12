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Сергей Шнуров посвятил стихотворение Лукашенко

12.08.2020 10:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сергей Шнуров резко, но поэтично обратился к президенту Беларуси.



Нет причины ни одной, 
Ни плохой и ни хорошей! 
Ты, чего как не родной, 
Стал уже народ [бить]?  
 
Хватит газом поливать-ка! 
Земляки твои, а впрочем... 
Звали тебя раньше — батька, 
А теперь, наверно, — отчим?   

Или чмо? Но мягко очень. 
Ты услышишь правду, ишь, 
Уши приоткрой и очи! 
На штыках не усидишь!
 
 
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Сергей Шнуров резко, но поэтично обратился к президенту Беларуси.
 
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