Сергей Шнуров посвятил стихотворение Лукашенко









Нет причины ни одной,

Ни плохой и ни хорошей!

Ты, чего как не родной,

Стал уже народ [бить]?

Хватит газом поливать-ка!

Земляки твои, а впрочем...

Звали тебя раньше — батька,

А теперь, наверно, — отчим?





Или чмо? Но мягко очень.

Ты услышишь правду, ишь,

Уши приоткрой и очи!

На штыках не усидишь!



