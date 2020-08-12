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В "Открытой России" отрицают причастность к протестам в Беларуси
Источник материала: Партизан
В Минске 11 августа задержали двух координаторов организации, их подозревают в участии в акциях протеста. В "Открытой России" заявили, что ее сотрудники лишь транслировали в соцсети свои наблюдения о происходящем.
В "Открытой России" отрицают, что задержанные в Минске координаторы участвовали в акциях протеста в Беларуси. Как сообщил в среду, 12 августа, исполнительный директор организации Андрей Пивоваров, Игорь Рогов и Артем Важенков приехали в Минск в качестве наблюдателей, передает Немецкая волна.
"Никаких противоправных действий они не совершали. Они были просто наблюдателями. Все, что они делали - транслировали в социальные сети свои наблюдения", - сказал Пивоваров.
Следственный комитет Беларуси подозревает их в участии в массовых беспорядках. По данным ведомства, Рогов и Важенков были задержаны в Минске в ночь на 11 августа возле торгового центра "Рига".
Государственное информагентство БЕЛТА 11 августа опубликовало запись, на которой несколько сильно избитых молодых людей лежат в наручниках на земле и на камеру говорят, что прибыли в Беларусь с туристической целью.
Новость сопровождалась подписью, что задержаны "провокаторы беспорядков". Позже появилась информация, что среди людей на данной записи - Важенков и Рогов.
Рогова отпустили вечером 11 августа с условием "немедленного выезда из страны". По Важенкову российский МИД и адвокаты "Правозащиты Открытки" продолжали вести переговоры.
"Рогов уже подъезжает к Москве, по Артему Важенкову пока никаких новостей нет", - сказала "Интерфаксу" утром в среду глава "Открытой России" Анастасия Буракова.
Протесты против итогов президентских выборов
В Минске и других городах Беларуси три ночи подряд продолжались массовые акции протеста против официальных итогов выборов президента, начавшиеся вечером 9 августа. За первые двое суток задержаны около пяти тысяч человек. По официальным данным, один человек погиб.
По данным ЦИК, на выборах президента 9 августа действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, его основная соперница Светлана Тихановская - 10,9%.
Последняя 10 августа подала в Центральную комиссию страны по выборам (ЦИК) жалобу, требуя признать недействительными официальные результаты голосования. Во вторник, 11 августа, стало известно, что Тихановская была вынуждена выехать из Беларуси в Литву.
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В Минске 11 августа задержали двух координаторов организации, их подозревают в участии в акциях протеста. В "Открытой России" заявили, что ее сотрудники лишь...
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