Арестуют всю страну? МВД сообщает уже более чем о 6 тысячах задержанных

Где именно протестовали, МВД не сообщает. Однако заявляет, что за участие в протестах были задержаны более тысячи человек.





По официальной информации, за медицинской помощью обратился 51 гражданин.





За предыдушие два дня сообщалось о задержании более 5 тысяч мирно протестующих граждан. Таким образом, только по официальным данным задержанных уже более 6 тысяч, однако велика вероятность, что эти данные занижены.





Проверить их невозможно, правозащитники не справляются











