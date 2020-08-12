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Арестуют всю страну? МВД сообщает уже более чем о 6 тысячах задержанных

12.08.2020 13:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В ночь с 11 на 12 августа по данным МВД протесты продолжались в 25 населенных пунктах страны

Арестуют всю страну? МВД сообщает уже более чем о 6 тысячах задержанных
Где именно протестовали, МВД не сообщает. Однако заявляет, что за участие в протестах были задержаны более тысячи человек. 

По официальной информации, за медицинской помощью обратился 51 гражданин. 

За предыдушие два дня сообщалось о задержании более 5 тысяч мирно протестующих граждан. Таким образом, только по официальным данным задержанных уже более 6 тысяч, однако велика вероятность, что эти данные занижены.

Проверить их невозможно, правозащитники не справляются
 
 
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В ночь с 11 на 12 августа по данным МВД протесты продолжались в 25 населенных пунктах страны
 
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