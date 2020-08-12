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Коллеги нашли машину главреда "Нашей Нивы" - брошенная и пустая

12.08.2020 13:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Машина главного редактора "Нашей Нивы" Егора Мартиновича стоит брошенная, открытая и пустая в одном из районов столицы

Ее нашли коллеги журналиста, сообщает телеграм-канал harbatsevich

О местонахождении самого Егора Мартиновича неизвестно уже вторые сутки.
 
 
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Машина главного редактора "Нашей Нивы" Егора Мартиновича стоит брошенная, открытая и пустая в одном из районов столицы
 
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