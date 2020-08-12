Алесин: Только благодаря темпераменту белорусов пока нет большого числа жертв

– Вчера мы наблюдали третий вечер протестов, вызванных официально озвученными "результатами" президентских выборов. Тактика у демонстрантов такова: при помощи телеграмм-каналов собираются группами в разных районах города, а при атаке силовиков рассыпаются и спустя время вновь собираются в том же или другом месте. Как оцените эффективность действий силовиков?





– Степень организованности протестующих, наличие у них автономных каналов связи во многом стали неожиданностью для силовых ведомств.





Потребуется определенное время, чтобы приспособиться к этой тактике. Во многом это будет зависеть от степени технической оснащенности МВД, КГБ и других ведомств. Думаю, будут привлечены дополнительные ресурсы, которые позволят властям постепенно выйти на координаторов и парализовать их.





Помогут и видеосредства распознавания образов: централизованная сеть позволит идентифицировать людей, которые уже где-то засветились.





Если тактика повторяется, то есть возможность отследить некоторые закономерности и людей, которые занимаются координацией. Поэтому, считаю, что протесты будут идти по нисходящей и затухать.





– Насколько оправдано выглядит использование во время разгона протестов светошумовых гранат и резиновых пуль? Появляются видео- и фотосвидетельства, когда ранения получают люди, которые находятся далеко от силовиков и лишь наблюдают за происходящим.





– На Беларусь наложены санкции по получению подобных средств, но, думаю, их можно получить из Китая, России и ряда других государств. Нужно понимать, что сегодня это дежурные средства всех мировых сил правопорядка.





Что касается пострадавших наблюдателей и прохожих. Во-первых, резиновые пули, как и всякие другие, при попадании в препятствие рикошетируют. И рикошет совершенно непредсказуем.









Во-вторых, силовики находятся под массированным психологическим воздействием, поэтому иногда теряют ориентацию в обстановке. Когда идет нападение сзади, сбоку, сверху – часто ответная реакция бывает непредсказуемая.





К тому же, есть элемент мести, когда силовики видят, что пострадали рядом стоящие бойцы.





Часто ответ превосходит степень агрессии протестующих. Хотя нужно понимать, что наши силовики еще достаточно сдержанные. Очень часто силы правопорядка теряют контроль над своими эмоциями – особенно в странах с темпераментным населением.





Возникшие ситуации чреваты большими человеческими жертвами. Наверное, только темпераментом и ментальностью белорусов можно объяснить, что эти события не привели нас к большому количеству жертв. Хотя пострадавших достаточно много.



