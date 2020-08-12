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Задержаны пятеро волонтеров штаба Виктора Бабарико

12.08.2020 13:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске задержаны волонтеры штаба Виктора Бабарико. Юрист штаба Максим Знак предполагает, что пятерых волонтеров задержали в рамках дела по ст. 293 («Массовые беспорядки») Уголовного кодекса.

Задержаны пятеро волонтеров штаба Виктора Бабарико
Сейчас штабу Бабарико известно о задержании пятерых: Левона Халатряна, Антона Беленского, Артема Панасюка, Дмитрия Нагайченко, Андрея Позняка.

По словам юриста штаба Максима Знака, все пятеро задержаны в рамках уголовного процесса.

— Предварительно известно, что их задерживал ГУБОПиК, адвокатов к ним пока не допустили, но защитникам сообщили, что следственные действия будет осуществлять Управление Следственного комитета по городу Минску. Адвокатов к ним пока не пустили, обвинение не предъявлено, но, исходя из предварительных бесед, которые велись в ГУБОПиКе с членами команды, в том числе Тихановской, речь будет идти о ст. 293. Это пока гипотеза, она не подтверждена. Плюс, нам поступают сообщения от граждан со всей страны, что по уголовному делу проходят и те, кто просто ярко выражал свою гражданскую позицию, — сказал Максим Знак.

Кроме того, штаб не может связаться с частью своих волонтеров. К вечеру штаб планирует собрать информацию по всем задержанным волонтерам и членам штаба.
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске задержаны волонтеры штаба Виктора Бабарико. Юрист штаба Максим Знак предполагает, что пятерых волонтеров задержали в рамках дела по ст. 293 («Массовые...
 
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