Хоккеист Илья Литвинов был избит во время протестов в Молодечно

«По информации наших источников, игрок молодечненского „Динамо“ был избит сотрудниками правоохранительных органов в Молодечно. Предположительно, Илья возвращался с тренировки и попал под горячую руку», — передает «Хоккейный Бульбаш».





По информации Pressball.by, хоккеист также был задержан. Отметим, что ранее Илья выступал за минское «Динамо» в КХЛ.



