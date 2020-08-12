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Хоккеист Илья Литвинов был избит во время протестов в Молодечно
Источник материала: Партизан
Форвард молодеченского «Динамо» Илья Литвинов пострадал во время протестов в Молодечно, пишет
«По информации наших источников, игрок молодечненского „Динамо“ был избит сотрудниками правоохранительных органов в Молодечно. Предположительно, Илья возвращался с тренировки и попал под горячую руку», — передает «Хоккейный Бульбаш».
По информации Pressball.by, хоккеист также был задержан. Отметим, что ранее Илья выступал за минское «Динамо» в КХЛ.
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Форвард молодеченского «Динамо» Илья Литвинов пострадал во время протестов в Молодечно, пишет «Прессбол».
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