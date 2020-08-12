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Солигорские медики написали обращение к силовикам

12.08.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Детский анестезиолог-реаниматолог Марина Ермакова начала сбор подписей среди солигорских коллег под обращением к сотрудникам правоохранительных органов, пишет Лидер-Песс.

Медики призывают:

  1. Отказаться от применения насильственных методов. Медицинское сообщество города Солигорска верит, что мы - все граждане одной страны  - можем  и умеем решать вопросы без применения физической силы.
  2. Не препятствовать сотрудникам скорой помощи в осуществлении ими их профессиональных обязанностей.

Солигорские медики написали обращение к силовикам

Обращение уже подписали 184 медика. Медработники планируют передать этот документ начальнику Солигорского РОВД Александру Шаровару.

Лидер-Песс

 
 
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Детский анестезиолог-реаниматолог Марина Ермакова начала сбор подписей среди солигорских коллег под обращением к сотрудникам правоохранительных органов.
 
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