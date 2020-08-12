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Солигорские медики написали обращение к силовикам
12.08.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Детский анестезиолог-реаниматолог Марина Ермакова начала сбор подписей среди солигорских коллег под обращением к сотрудникам правоохранительных органов,
Медики призывают:
Обращение уже подписали 184 медика. Медработники планируют передать этот документ начальнику Солигорского РОВД Александру Шаровару.
Лидер-Песс
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Детский анестезиолог-реаниматолог Марина Ермакова начала сбор подписей среди солигорских коллег под обращением к сотрудникам правоохранительных органов.
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