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На Маврикии ликвидируют нефтяное пятно. Сюда прибыли эксперты ООН

12.08.2020 17:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Маврикия. Для ликвидации последствий масштабного разлива нефти на Маврикий прибыли эксперты ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Маврикии ликвидируют нефтяное пятно. Сюда прибыли эксперты ООН

С помощью насосов и других устройств они выкачивают оставшееся топливо на борту пострадавшего судна. Около 800 тонн рассчитывают изъять до конца дня.

На Маврикии ликвидируют нефтяное пятно. Сюда прибыли эксперты ООН

Из-за аварии, которая произошла на минувшей неделе, в грузовом судне образовалась пробоина. Нефть вытекла в воду начали умирать морские обитатели.

Риф, возле которого произошел инцидент, известен как заповедник редких видов животных. Сейчас все они оказались под угрозой вымирания. Судно может развалиться в любой момент, что приведет к экологической катастрофе.

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Новости Маврикия. Для ликвидации последствий масштабного разлива нефти на Маврикий прибыли эксперты ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С помощью...
 
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