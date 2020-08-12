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На Маврикии ликвидируют нефтяное пятно. Сюда прибыли эксперты ООН
Источник материала: СТВ
Новости Маврикия. Для ликвидации последствий масштабного разлива нефти на Маврикий прибыли эксперты ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С помощью насосов и других устройств они выкачивают оставшееся топливо на борту пострадавшего судна. Около 800 тонн рассчитывают изъять до конца дня.
Из-за аварии, которая произошла на минувшей неделе, в грузовом судне образовалась пробоина. Нефть вытекла в воду – начали умирать морские обитатели.
Риф, возле которого произошел инцидент, известен как заповедник редких видов животных. Сейчас все они оказались под угрозой вымирания. Судно может развалиться в любой момент, что приведет к экологической катастрофе.
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Новости Маврикия. Для ликвидации последствий масштабного разлива нефти на Маврикий прибыли эксперты ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С помощью...
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