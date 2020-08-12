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Александр Лукашенко: все, кто хотят работать, кто стремится работать, должны иметь работу

12.08.2020 17:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Безопасность белорусов, защита конституционного строя и работа органов госуправления. Президент провел совещание по актуальным вопросам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: все, кто хотят работать, кто стремится работать, должны иметь работу

Во Дворец Независимости пригласили руководство правительства, Администрации Президента, представителей силового блока и обеих палат парламента. Во главе угла, как и прежде, нормальное функционирование белорусской экономики. В связи с этим Александр Лукашенко поручил Совету Министров принять дополнительные меры.

Александр Лукашенко: все, кто хотят работать, кто стремится работать, должны иметь работу

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Понятно из ситуации, что наиважнейшими задачами, которые сейчас стоят перед органами власти, и в частности Советом безопасности (может, и прежде всего), является обеспечение безопасности наших граждан, защита конституционного строя и обеспечение нормального функционирования государственных органов управления.

Основой или фундаментом всего и наиважнейшим вопросом, как я всегда говорил, остается, является функционирование экономики. Поэтому правительству необходимо принять все необходимые дополнительные меры, если это нужно, для функционирования экономики.

Александр Лукашенко: все, кто хотят работать, кто стремится работать, должны иметь работу

Все, кто хотят работать, кто стремится работать, должны иметь работу и, соответственно, заработную плату. Все, кто сегодня не работает, должны быть изучены, и им должна быть предложена работа. Основа всех этих так называемых протестующих – люди с криминальным прошлым и сегодня безработные. Нет работы, значит, «гуляй дядя по улицам и проспектам». Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться на работу тем, кто не работает.

И хочу предупредить некоторых наших, мягко говоря, обуржуазившихся граждан: не дай бог кто-то кому-то будет выдавать липовые справки о трудоустройстве. Все должно быть честно и порядочно.

Александр Лукашенко: все, кто хотят работать, кто стремится работать, должны иметь работу

На совещании также обсудили вопросы идеологии, кадровой политики и работы средств массовой информации.

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. Безопасность белорусов, защита конституционного строя и работа органов госуправления. Президент провел совещание по актуальным вопросам,...
 
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