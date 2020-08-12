Андрей Степанов покинул минское «Динамо»

Источник материала: ОНТ

Нападающий сборной Беларуси по хоккею Андрей Степанов покидает минское «Динамо» и переходит в новый клуб.

34-летний форвард продолжит карьеру в «Динамо-Молодечно». Прошлый хоккейный год Степанов начинал в Континентальной хоккейной лиге. Провёл 24 матча за минское «Динамо», забросив четыре шайбы. Затем был отправлен в «Юность», с которой стал чемпионом Беларуси. Андрей Степанов провёл 9 сезонов в КХЛ и сыграл 415 матчей. В составе сборной Беларуси выступал на пяти чемпионатах мира.

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