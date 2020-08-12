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Андрей Степанов покинул минское «Динамо»
Источник материала: ОНТ
Нападающий сборной Беларуси по хоккею Андрей Степанов покидает минское «Динамо» и переходит в новый клуб.
34-летний форвард продолжит карьеру в «Динамо-Молодечно». Прошлый хоккейный год Степанов начинал в Континентальной хоккейной лиге. Провёл 24 матча за минское «Динамо», забросив четыре шайбы. Затем был отправлен в «Юность», с которой стал чемпионом Беларуси. Андрей Степанов провёл 9 сезонов в КХЛ и сыграл 415 матчей. В составе сборной Беларуси выступал на пяти чемпионатах мира.
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Нападающий сборной Беларуси по хоккею Андрей Степанов покидает минское «Динамо» и переходит в новый клуб. 34-летний форвард продолжит карьеру в «Динамо-Молодечно»....
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