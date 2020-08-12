Источник материала: Новости Волковыска

Гродно, как и в Жодино, католические священники вышли к ОМОНу">

В разных местах Беларуси католические священники стараются своим присутствием сдержать насилие на улицах.

Вечером 9 августа так поступили пастыри кафедрального прихода в Гродно. Главная святыня города над Неманом оставалась открытой для молитвы.

Также ксендзы-марианне, несущие служение в приходе Матери Божьей Фатимской в Жодино, вышли к людям, собравшимся на улицах города, чтобы не допустить насилия, пишет catholic.by .

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook 11 августа написал отстраненный православный священник, блогер Александр Шрамко.





Как сообщает подпись под снимком, жодинские священники оставались с людьми и просили никого не трогать.