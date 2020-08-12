В разных местах Беларуси католические священники стараются своим присутствием сдержать насилие на улицах.
Вечером 9 августа так поступили пастыри кафедрального прихода в Гродно. Главная святыня города над Неманом оставалась открытой для молитвы.
Также ксендзы-марианне, несущие служение в приходе Матери Божьей Фатимской в Жодино, вышли к людям, собравшимся на улицах города, чтобы не допустить насилия, пишет
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook 11 августа написал отстраненный православный священник, блогер Александр Шрамко.
Как сообщает подпись под снимком, жодинские священники оставались с людьми и просили никого не трогать.
В опубликованном 11 августа