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Спасатели Минской области усиливают контроль на воде
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Спасатели Минской области усиливают контроль на воде, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
С начала купального сезона в Минской области утонули 37 взрослых людей. Кроме того, спасатели спасли 26 человек, в том числе 6 несовершеннолетних.
Основной причиной, как обычно, было нахождение взрослых в нетрезвом виде, а также купание детей без присмотра родителей.
Иван Суходолец, председатель Воложинской районной организации Общества спасения на воде:
Напомним, что отдыхать и купаться нужно на специально оборудованных площадках. Их дно обследовали водолазы, на пляжах дежурят спасатели.
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Новости Беларуси. Спасатели Минской области усиливают контроль на воде, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. С начала купального сезона в Минской области...
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