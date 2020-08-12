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Спасатели Минской области усиливают контроль на воде

12.08.2020 17:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Спасатели Минской области усиливают контроль на воде,  сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Спасатели Минской области усиливают контроль на воде

С начала купального сезона в Минской области утонули 37 взрослых людей. Кроме того, спасатели спасли 26 человек, в том числе 6 несовершеннолетних.

Основной причиной, как обычно, было нахождение взрослых в нетрезвом виде, а также купание детей без присмотра родителей.

Спасатели Минской области усиливают контроль на воде

Иван Суходолец, председатель Воложинской районной организации Общества спасения на воде:
Еще одно такое нарушение, которое не относится к нам напрямую, но у нас часто организуются по нашей реке, по Березине, сплавы на байдарках. Умудряются даже маленьких детей садить в лодки, в байдарки, сплавляться по нашей непростой реке, которая имеет очень много поворотов. Дети в байдарках без спасательных жилетов.

Спасатели Минской области усиливают контроль на воде

Напомним, что отдыхать и купаться нужно на специально оборудованных площадках. Их дно обследовали водолазы, на пляжах дежурят спасатели.

Люди в материале: Иван Суходолец

 
 
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Новости Беларуси. Спасатели Минской области усиливают контроль на воде,  сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  С начала купального сезона в Минской области...
 
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