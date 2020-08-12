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Благодаря сюжету ОНТ родственникам из Хабаровска удалось найти могилу своего прадеда, погибшего в годы войны

12.08.2020 17:52 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Благодаря сюжету ОНТ родственникам из Хабаровска удалось найти могилу своего прадеда, погибшего в годы войны

Сюжет, который был показан в «Наших новостях» больше года назад, помог родным отыскать место захоронения своего прадеда в Хабаровске.

История началась в мае 2019. Группа студентов из Китая накануне Дня Победы приехала посетить мемориал в деревню Зароново. Среди имён погибших солдат значится и Ван Дян Ли. Он уроженец Поднебесной, потом переехал в Россию и уже из Хабаровска призвался на фронт. А погиб в белорусской деревне. Накануне пришло письмо из Хабаровска. Нашлись родные того самого бойца.  

Письмо пришло от внучки Ван Дян Ли. На двух листах история семьи. Родные все знали, что боец воевал под Витебском. И только недавно они установили, что их прадед похоронен в братской могиле. Теперь родственники бойца из Хабаровска собираются посетить его место захоронения.

В годы Великой Отечественной войны с ноября 1943 года по июнь 1944 года в окрестностях деревни проходил фронт. Народный музей, который в Зароново создали местные жители, уже помог установить имена более 5000 солдат. И поиски до сих пор продолжаются.  

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Теги: Витебск
 
 
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Сюжет, который был показан в «Наших новостях» больше года назад, помог родным отыскать место захоронения своего прадеда в Хабаровске. История началась в мае 2019....
 
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