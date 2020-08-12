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Женщины в белом: акции солидарности прошли по всей Беларуси
Источник материала: БДГ
Акции, на которых женщины выходят в белых одеждах с цветами в поддержку пострадавшим на уличных протестах, проходят во всех городах Беларуси.
Женщины протестуют против насилия и выражают солидарность с пострадавшими участниками акций.
Утром 12 августа возле Комаровского рынка
Акции прошли и в других городах - в Гродно, Гомеле, Витебске, Могилеве, Бресте, Жодино, Лиде, Барановичах и т.д. В столице женщины собирались в разных районах. В некоторых случаях «цепи солидарности» стали «колоннами солидарности». В некоторых городах ОМОН провел задержания.
Напомним, за три дня протестов силовики задержали в Беларуси 6 тысяч человек, сотни участников акций и просто мирных жителей попали в больницы, один человек погиб.
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Акции, на которых женщины выходят в белых одеждах с цветами в поддержку пострадавшим на уличных протестах, проходят во всех городах Беларуси. Женщины протестуют...
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