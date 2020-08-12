Десять уголовных дел возбуждено за повреждение автомобилей ГАИ в Минске

Источник материала: ОНТ

Следователи возбудили десять уголовных дел за повреждение служебных автомобилей ГАИ в Минске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет.

Там рассказали, что вечером 9 августа сотрудники ГАИ ехали на служебном авто и остановились на красный свет на пересечении проспектов Машерова и Победителей. Граждане в тот момент переходили проезжую часть по пешеходному переходу, заблокировали автомобиль и нецензурно высказывались в отношении сотрудников ГАИ, а также препятствовали проезду.

Также сообщается, что во Фрунзенском районе Минска две машины ГАИ ехали по улице Кальварийской. На пересечении этой улицы с переулком Тучинским неустановленные лица заблокировали движение, перекрыли несколько полос проезжей части. Затем в служебные машины ГАИ неизвестные начали бросать различные предметы, а в лобовое стекло одной из них бросили бордюрный камень.

Подобные блокировки дороги и машин ГАИ зафиксированы еще в нескольких районах столицы, в частности, в Центральном, Московском и Ленинском.





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram