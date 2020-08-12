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Действовали чётко по инструкции. Что известно о провокациях в Беларуси

12.08.2020 18:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В ночь на 12 августа протестующие вновь устроили беспорядки. В милицию летели коктейли Молотова, плитка, камни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Действовали чётко по инструкции. Что известно о провокациях в Беларуси

Протестующие перекрывали движение транспорта, оказывали открытое противостояние органам внутренних дел. Действовали четко по инструкции. Инструкторов уличных боев задерживают во многих городах Беларуси. И стоимость участия в беспорядках, и технологии нападения на правоохранителей отработаны. Такса 50 евро за ночь.

Действовали чётко по инструкции. Что известно о провокациях в Беларуси

Это Могилев. В бой идут подготовленные бойцы. На кадрах хорошо видно, что спортивного вида парни, владеющие навыками единоборств, целенаправленно спровоцировали потасовку.

Действовали чётко по инструкции. Что известно о провокациях в Беларуси

А в Бресте на правоохранителей толпа накинулась с арматурой. Пришлось применить оружие. Есть раненый. У протестующих обнаружены вот такие вещи. В рюкзаках ножи, нагайки, балаклавы. А в изъятых автомобилях тротиловые шашки.

Действовали чётко по инструкции. Что известно о провокациях в Беларуси

Очаги беспорядков вспыхивали в центре города. Среди задержанных граждане России, Польши, Украины. Возраст от 18 до 30 лет. Все они будут привлечены к ответственности.

Действовали чётко по инструкции. Что известно о провокациях в Беларуси

Жители города звонят в мэрию и просят власти остановить уличные беспорядки. Тем временем в Минске провокаторы «цветной революции» пошли в психологическое наступление. На Комаровке стоят женщины в белом. Это калька политической провокации, которую США в 2003 году использовала против Кубы. Такую же цепь в Беларуси организовал варшавский информационный проект.

Действовали чётко по инструкции. Что известно о провокациях в Беларуси

Провокации наблюдаются даже днем. В ЦУМе распылили газ. А внимание привлекали женщины в белом, их просто используют в темную.

Действовали чётко по инструкции. Что известно о провокациях в Беларуси

Этой ночью неизвестные пытались совершить поджог средней школы № 84 в Минске, расположенной в Уручье. В ряде других учреждений образования выбиты стекла.

Правоохранители установили множество фактов, подтверждающих, что представители штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико осуществляли организацию, координацию и финансирование массовых беспорядков в Беларуси, а также провоцировали их участников на агрессивное противодействие органам правопорядка.

Действовали чётко по инструкции. Что известно о провокациях в Беларуси

За минувшие сутки совершено пять наездов на сотрудников милиции. Возбуждено 17 уголовных дел, задержано более тысячи человек. Полсотни в больнице. 14 милиционеров получили травмы, некоторые госпитализированы.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Новости Беларуси. В ночь на 12 августа протестующие вновь устроили беспорядки. В милицию летели коктейли Молотова, плитка, камни, сообщили в программе Новости «24...
 
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