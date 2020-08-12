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В Минске подсчитывают ущерб от ночных беспорядков
Источник материала: ОНТ
Повреждённые остановки, дорожные знаки, общественный транспорт и здания. Ущерб от ночных беспорядков подсчитывают в столице. Толпы громили всё на своём пути – киоски, светофоры, дорожные знаки. Повредили более ста мусорных контейнеров, тротуарную плитку, общественный транспорт.
По предварительным подсчётам, на восстановление только зелёных насаждений уйдет не одна неделя и «круглая» сумма из бюджета.
Восстановление повреждённой инфраструктуры продолжается. На это нужны время и средства.
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Повреждённые остановки, дорожные знаки, общественный транспорт и здания. Ущерб от ночных беспорядков подсчитывают в столице. Толпы громили всё на своём пути –...
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