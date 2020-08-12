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В Испании злоумышленники продали около 100 тысяч фальшивых евро. Они наносят удар по экономике

12.08.2020 18:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Испании. Фальшивые евро наносят удар по экономике Испании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Страну заполонили «деньги из кино».

В Испании злоумышленники продали около 100 тысяч фальшивых евро. Они наносят удар по экономике

Купюры отличного качества, выглядят как настоящие, совпадает и дизайн, и размер. Туристов призывают быть внимательнее и проверять свои евро как минимум дважды.

Уже задержаны 5 человек, а также изъяты банкноты различного номинала. Только по предварительным оценкам, злоумышленникам удалось продать около 100 тысяч фальшивок. Действовали они через интернет.

В Испании злоумышленники продали около 100 тысяч фальшивых евро. Они наносят удар по экономике

Обычно на купюрах, которые используются в кино или рекламе, есть предупреждение о незаконном использовании подобных денег, однако на данной партии эти надписи были стерты. Отсутствуют на банкнотах также защитные полосы и логотипы.

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Новости Испании. Фальшивые евро наносят удар по экономике Испании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Страну заполонили «деньги из кино». Купюры...
 
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