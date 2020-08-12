|
За сутки после незаконных акций в больницы региона были доставлены 29 человек
12.08.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
За сутки в службу скорой медицинской помощи и в больницы региона с различными травмами были
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За сутки в службу скорой медицинской помощи и в больницы региона с различными травмами были доставлены 29 человек. Как рассказали в областном управлении...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)