За сутки после незаконных акций в больницы региона были доставлены 29 человек

Источник материала: Вороновская газета





За сутки в службу скорой медицинской помощи и в больницы региона с различными травмами были доставлены 29 человек.

Как рассказали в областном управлении здравоохранения, госпитализированы из них были 11 человек. Пациентов в критическом состоянии нет, операций также никому не потребовались. Состояние пациентов стабильное, и многие из доставленных будут выписаны уже в ближайшее время.

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