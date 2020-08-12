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За сутки после незаконных акций в больницы региона были доставлены 29 человек

12.08.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

За сутки после незаконных акций в больницы региона были доставлены 29 человек

За сутки в службу скорой медицинской помощи и в больницы региона с различными травмами были доставлены 29 человек.
Как рассказали в областном управлении здравоохранения, госпитализированы из них были 11 человек. Пациентов в критическом состоянии нет, операций также никому не потребовались. Состояние пациентов стабильное, и многие из доставленных будут выписаны уже в ближайшее время. 

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За сутки в службу скорой медицинской помощи и в больницы региона с различными травмами были доставлены 29 человек. Как рассказали в областном управлении...
 
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