Спиваков отказался от ордена, которым его наградил Лукашенко

Источник материала: Ежедневник

Советский и российский дирижер и скрипач Владимир Спиваков отказался от Ордена Франциска Скорины, которым наградил его президент Беларуси Александр Лукашенко.

Народный артист СССР заявил, что ему стыдно носить орден, связанный с правителем, который создал «для своего народа условия жизни, несовместимые с гуманизмом и демократией». Об этом он написал в открытом письме к белорусскому президенту.

«Сегодня на вашем "празднике" царит мракобесие, тирания, насилие и бесконечные примеры крайней жестокости, с которой власти подавляют волеизъявление множества граждан по всей стране… Сегодня мое сердце бьется в унисон с народом Республики Беларусь, правомерно требующим соблюдения элементарных прав и свобод, включая право на мирные протесты. Поэтому в сложившейся ситуации я вынужден отказаться от ордена, которым Вы меня ранее наградили. Мне стыдно его носить, так как это связано с Вашим правлением», — написал дирижер.

Спиваков был награжден орденом Франциска Скорины в 2014 году за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, успехи на почве национально-государственного возрождения, а также защите человеческого достоинства и прав граждан Беларуси. Награда была учреждена в 1995 году, за 25 лет ей отметили только 230 человек, пишет kommersant.ru .