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В Шотландии поезд сошёл с рельсов и загорелся

12.08.2020 18:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Железнодорожная катастрофа в Шотландии: на северо-востоке страны сошел с рельсов и загорелся поезд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Шотландии поезд сошёл с рельсов и загорелся

По предварительной информации, есть пострадавшие и минимум один погибший. Густой черный дым виден на расстоянии нескольких километров. На место происшествия стянуты экстренные службы: 30 машин скорой помощи, вертолет и десятки спасателей.

В Шотландии поезд сошёл с рельсов и загорелся

Авария могла произойти из-за проливных дождей, которые не прекращаются в регионе несколько дней. Обстоятельства и точные причины инцидента устанавливаются.

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Железнодорожная катастрофа в Шотландии: на северо-востоке страны сошел с рельсов и загорелся поезд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   По...
 
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