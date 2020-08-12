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Белорусский союз женщин призывает сохранить единство и мир

12.08.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Белорусский союз женщин призывает сохранить единство и мир

Белорусский союз женщин призывает сохранить единство и мир. Об этом говорится в обращении Белорусского союза женщин, принятом сегодня на расширенном заседании президиума БСЖ под председательством руководителя союза Марианны Щеткиной, передает корреспондент БЕЛТА.

«Дорогие женщины! Мамы, бабушки, подруги! С чувством глубокой тревоги обращаемся к вам, — говорится в документе. — На улицы наших городов выплеснулись агрессия и хаос, создающие угрозу безопасной и спокойной жизни в родной Беларуси».

Белорусский союз женщин считает, что нельзя допустить разрастания разлада в нашем белорусском доме. «Мы всегда гордились миром на нашей земле и единством народа. К сожалению, сейчас мы видим далеко не мирные акции протеста и беспорядки, в которые втянуты семьи, дети, и это недопустимо», — говорится в обращении.

«Присмотритесь, и вы увидите реальность: манипуляторы пытаются раскачать ситуацию, а средств у них на это хватает. Белорусский народ все вопросы всегда решал цивилизованно, в интересах страны и без внешнего вмешательства, — отметили в Белорусском союзе женщин. — Дорогие наши, берегите себя, детей и своих близких, руководствуйтесь здравым смыслом и разумом».

Женщины призвали сохранить мир и единство в нашем белорусском доме.

https://www.belta.by/

 
 
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Белорусский союз женщин призывает сохранить единство и мир. Об этом говорится в обращении Белорусского союза женщин, принятом сегодня на расширенном заседании...
 
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