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Башар Асад поздравил Александра Лукашенко: «Желаю вам дальнейших успехов в руководстве страной»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В адрес Александра Лукашенко продолжают поступать многочисленные поздравления от зарубежных лидеров с переизбранием на пост Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, Президент Сирии направил следующие слова в адрес главы нашего государства.
Башар Асад, Президент Сирии:
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Новости Беларуси. В адрес Александра Лукашенко продолжают поступать многочисленные поздравления от зарубежных лидеров с переизбранием на пост Президента...
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