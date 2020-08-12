Психолог рассказал, как вести себя во время и после задержания, если начинается паника

Источник материала: Tut.by

Максим Пылёв — один из тех психологов , которые после первых задержаний предложили белорусам бесплатные психологические консультации. В июне и июле к Максиму обратилось 15 человек; работа с психологическими травмами после массовых задержаний в августе, уверен специалист, еще впереди. С HEALTH.TUT.BY Максим поделился опытом такой работы — и памяткой для задержанных и их близких, которую составили белорусские психологи.



Задержания во время протестов в Минске. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Что психологически переживает человек при задержании?

— Как ни странно, первое, что многие ощущают, — это уникальность переживания: в жизни мало ситуаций, в которых человек испытывает то же самое. Дальше — страх, он может быть и за себя, и за тех, кого мы любим. Появляется чувство беспомощности, собственного бессилия, невозможности повлиять на ситуацию или изменить ее. Человек ощущает себя «пешкой» в игре, которая находится вне его контроля. Уже после к некоторым приходит даже стыд за собственную беспомощность либо за то, что на деле реагировал не так, как хотелось бы.

— Люди в каких конкретно ситуациях к вам обращались?

— Заметил закономерность: приходили в основном те, кого не поддерживали в семье — после «суток» они встречались не только с агрессией, но и с тревогой родных. Близкие начинали злиться и говорить: «Зачем тебе это надо? Куда ты лез?» Многие, вероятно, обесценивали свой негативный опыт, справлялись с ним самостоятельно или при помощи близких.

Например, одна девушка шла по своим делам, увидела, что происходят какие-то действия, повернула во двор, а там ее завели в автозак люди в штатском. Утром выпустили, но у нее появился страх выходить из дома. Девушка боялась, что ее могут забрать на улице — человека нужно было возвращать в реальность.

Обращались и родственники задержанных: мамы видели, что сыновья подавлены, они в разбитом состоянии, но боятся об этом рассказывать. Тут надо понимать, что некоторые, сталкиваясь с насилием, начинают этого стыдится. Им неудобно признаться, что они стали жертвами. Справляться с проблемами я помогал и родителям, которые очень сильно переживали из-за отсутствия информации: они не знали, где их дети.

Или, например, женщина прочла, что после задержаний в семьи приходят социальные службы и стала бояться, что ее лишат родительских прав. Может волновать потеря работы, мнение соседа и т.д.

— Можно ли сказать, что это новые для людей эмоции?

— Нет, безопасность — это базовая потребность пирамиды Маслоу. Просто мы в повседневной жизни заняты другими делами. Но если безопасности нет, человеку очень сложно думать об остальных вещах, он в постоянном стрессе. Нынешняя ситуация очень похожа на то, что испытывают дети в семьях, где есть физическое и моральное насилие: ребенок сидит дома, приходит пьяный отец и дальше непонятно, он начнет бить мать, буянить или на этот раз все обойдется.

— Если человек осознанно идет на демонстрацию, значит, ничего не боится?

— Одно дело, когда человек одевает маску и начинает драться — он заведомо предполагает реакцию. Совсем другое, когда люди выходят на мирную акцию протеста и сталкиваются с насилием — к этому никто психологически не готов. Дальше срабатывают инстинкты: в психологии травмы есть понятие «бей, беги, замри». Когда человек встречается с травмирующей ситуацией, он будет либо убегать, либо выражать агрессию, либо замрет.

— После задержания может развиться фобия?

— Конечно, человек может фиксировать страх агрессора. Со временем страх может перерасти в фобию при виде человека в форме или при воспроизведении похожих ситуаций. Человек может начать изолироваться от людей, избегать выходов на улицу.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Вместе с другими белорусскими психологами Максим составил психологическую памятку.

Как вести себя задержанному?

Во время задержания:

Не паникуйте и не впадайте в истерику. Чувства страха, тревоги, беспомощности и гнева — это нормальные эмоции в этой ситуации. Оставайтесь в реальности. Вы должны понимать, что это не похищение и скоро все закончится. Не кричите, не сопротивляйтесь — это может усугубить ситуацию и вызвать еще большую агрессию в вашу сторону. Если чувствуете приближение паники, сфокусируйтесь на реальных предметах, находящихся рядом. Например, посчитайте окна в домах или плитку на земле. При этом очень важно обращать внимание на свое дыхание и дышать максимально осознанно. Страх — это всего лишь чувство. Вы способны его контролировать. Скажите себе: «Мне сейчас страшно — это нормально, но я не дам страху управлять мной». Поверьте, что это закончится и вскоре вы встретитесь с вашими близкими и друзьями, которые смогут обнять и поддержать вас.

После задержания:

Стабилизировать ваше эмоциональное состояние поможет дыхание. Хорошо помогает техника «дыхание по квадрату» (вдох-пауза-выдох-пауза). Не поддавайтесь панике. Оцените ситуацию, в которой вы оказались, исходя из фактов. Простое перечисление фактов («я точно знаю, что…») поможет немного снизить тревогу. Если чувствуете усиление волнения или наступление паники, обратите внимание на ваши телесные ощущения: напрягите и сведите лопатки, затем расслабьте их, сожмите и разожмите кулаки, втяните в себя живот, затем расслабьте его, сожмите и расслабьте пальцы ног. Примерно 5 минут хватит, чтобы паника отступила. Вспомните приятные события и ощущения, которые были в вашей жизни, затем вернитесь в настоящее; сделайте это несколько раз. Так же это может быть мысленное путешествие в какое-то место, где бы вы чувствовали себя безопасно. Поищите поддержку в своем или чужом позитивном опыте: вспомните ситуации, когда вы находили выход из трудной жизненной ситуации — и выходили из нее «победителем», вспомните, что при этом чувствовали, начиная от страхов и сомнений и заканчивая радостью. Концентрируйтесь на установке: «Я обязательно отсюда выйду, это закончится, это временное явление». Попробуйте трансформировать эмоции в полезные действия. Например, составьте в уме список того, что реально вы и ваши близкие можете предпринять/сделать в этой непростой ситуации, чтобы повлиять на нее.

Как справиться со стрессом после освобождения?

Приведите себя в порядок. Примите душ, переоденьтесь, постирайте вещи в которых вы были задержаны. Удовлетворите свои физиологические потребности: поешьте, поспите.

Важно не оставаться одному. Обязательно поговорите с кем-нибудь о том, что случилось. Используйте каждую возможность пересмотреть свой опыт наедине с собой или вместе с другими.

Не скрывайте и не подавляйте свои чувства. Проявляйте ваши эмоции и давайте возможность вашим близким обсуждать их вместе с вами.

Получите эмоциональную и физическую поддержку. Она облегчит ваше состояние. Обсудите это событие с тем, кто имеет подобный опыт. Поддержку можно просить у близких, друзей, в соцсетях.

Вы должны принять то, что воспоминания не уйдут сами по себе в короткий промежуток времени.

В ближайшее время обратитесь к специалисту за профессиональной помощью. Он сможет вас выслушать и дать профессиональные рекомендации, исходя из контекста вашей ситуации.

Как могут помочь родственники?

Поддержка задержанных — это очень важно, нельзя оставлять близких наедине с переживаниям. К моменту возвращения домой вашего близкого вам необходимо быть в состоянии выдерживать любые сильные эмоции — он нуждается в поддержке больше, чем вы. Не сливайте на него свою тревогу, злость и страхи, ему и так пришлось непросто. До встречи с ним поделитесь своими переживаниями с кем-нибудь другим — тем, кто может выслушать и поддержать именно вас.

Первый вечер и следующий день после задержания будьте рядом с вашим близким. Сходите вместе в какое-нибудь спокойное место или останьтесь дома. Взаимодействуйте тактильно: трогайте, обнимайте, садитесь рядом. Много разговаривайте.

Связаться c Максимом и получить психологическую помощь можно в Instagram .