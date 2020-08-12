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Психолог рассказал, как вести себя во время и после задержания, если начинается паника
Источник материала: Tut.by
Максим Пылёв — один из
— Что психологически переживает человек при задержании?
— Как ни странно, первое, что многие ощущают, — это уникальность переживания: в жизни мало ситуаций, в которых человек испытывает то же самое. Дальше — страх, он может быть и за себя, и за тех, кого мы любим. Появляется чувство беспомощности, собственного бессилия, невозможности повлиять на ситуацию или изменить ее. Человек ощущает себя «пешкой» в игре, которая находится вне его контроля. Уже после к некоторым приходит даже стыд за собственную беспомощность либо за то, что на деле реагировал не так, как хотелось бы.
— Люди в каких конкретно ситуациях к вам обращались?
— Заметил закономерность: приходили в основном те, кого не поддерживали в семье — после «суток» они встречались не только с агрессией, но и с тревогой родных. Близкие начинали злиться и говорить: «Зачем тебе это надо? Куда ты лез?» Многие, вероятно, обесценивали свой негативный опыт, справлялись с ним самостоятельно или при помощи близких.
Например, одна девушка шла по своим делам, увидела, что происходят какие-то действия, повернула во двор, а там ее завели в автозак люди в штатском. Утром выпустили, но у нее появился страх выходить из дома. Девушка боялась, что ее могут забрать на улице — человека нужно было возвращать в реальность.
Обращались и родственники задержанных: мамы видели, что сыновья подавлены, они в разбитом состоянии, но боятся об этом рассказывать. Тут надо понимать, что некоторые, сталкиваясь с насилием, начинают этого стыдится. Им неудобно признаться, что они стали жертвами. Справляться с проблемами я помогал и родителям, которые очень сильно переживали из-за отсутствия информации: они не знали, где их дети.
Или, например, женщина прочла, что после задержаний в семьи приходят социальные службы и стала бояться, что ее лишат родительских прав. Может волновать потеря работы, мнение соседа и т.д.
— Можно ли сказать, что это новые для людей эмоции?
— Нет, безопасность — это базовая потребность пирамиды Маслоу. Просто мы в повседневной жизни заняты другими делами. Но если безопасности нет, человеку очень сложно думать об остальных вещах, он в постоянном стрессе. Нынешняя ситуация очень похожа на то, что испытывают дети в семьях, где есть физическое и моральное насилие: ребенок сидит дома, приходит пьяный отец и дальше непонятно, он начнет бить мать, буянить или на этот раз все обойдется.
— Если человек осознанно идет на демонстрацию, значит, ничего не боится?
— Одно дело, когда человек одевает маску и начинает драться — он заведомо предполагает реакцию. Совсем другое, когда люди выходят на мирную акцию протеста и сталкиваются с насилием — к этому никто психологически не готов. Дальше срабатывают инстинкты: в психологии травмы есть понятие «бей, беги, замри». Когда человек встречается с травмирующей ситуацией, он будет либо убегать, либо выражать агрессию, либо замрет.
— После задержания может развиться фобия?
— Конечно, человек может фиксировать страх агрессора. Со временем страх может перерасти в фобию при виде человека в форме или при воспроизведении похожих ситуаций. Человек может начать изолироваться от людей, избегать выходов на улицу.
Вместе с другими белорусскими психологами Максим составил психологическую памятку.
Как вести себя задержанному?
Во время задержания:
После задержания:
Как справиться со стрессом после освобождения?
Как могут помочь родственники?
Поддержка задержанных — это очень важно, нельзя оставлять близких наедине с переживаниям. К моменту возвращения домой вашего близкого вам необходимо быть в состоянии выдерживать любые сильные эмоции — он нуждается в поддержке больше, чем вы. Не сливайте на него свою тревогу, злость и страхи, ему и так пришлось непросто. До встречи с ним поделитесь своими переживаниями с кем-нибудь другим — тем, кто может выслушать и поддержать именно вас.
Первый вечер и следующий день после задержания будьте рядом с вашим близким. Сходите вместе в какое-нибудь спокойное место или останьтесь дома. Взаимодействуйте тактильно: трогайте, обнимайте, садитесь рядом. Много разговаривайте.
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Максим Пылев - один из тех психологов, который после первых задержаний предложил белорусам бесплатные психологические консультации. В июне-июле к нему обратилось...
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