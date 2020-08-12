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Психолог рассказал, как вести себя во время и после задержания, если начинается паника

12.08.2020 19:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Максим Пылёв — один из тех психологов, которые после первых задержаний предложили белорусам бесплатные психологические консультации. В июне и июле к Максиму обратилось 15 человек; работа с психологическими травмами после массовых задержаний в августе, уверен специалист, еще впереди. С HEALTH.TUT.BY Максим поделился опытом такой работы — и памяткой для задержанных и их близких, которую составили белорусские психологи.


Задержания во время протестов в Минске. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Что психологически переживает человек при задержании?

— Как ни странно, первое, что многие ощущают, — это уникальность переживания: в жизни мало ситуаций, в которых человек испытывает то же самое. Дальше — страх, он может быть и за себя, и за тех, кого мы любим. Появляется чувство беспомощности, собственного бессилия, невозможности повлиять на ситуацию или изменить ее. Человек ощущает себя «пешкой» в игре, которая находится вне его контроля. Уже после к некоторым приходит даже стыд за собственную беспомощность либо за то, что на деле реагировал не так, как хотелось бы.

— Люди в каких конкретно ситуациях к вам обращались?

— Заметил закономерность: приходили в основном те, кого не поддерживали в семье — после «суток» они встречались не только с агрессией, но и с тревогой родных. Близкие начинали злиться и говорить: «Зачем тебе это надо? Куда ты лез?» Многие, вероятно, обесценивали свой негативный опыт, справлялись с ним самостоятельно или при помощи близких.

Например, одна девушка шла по своим делам, увидела, что происходят какие-то действия, повернула во двор, а там ее завели в автозак люди в штатском. Утром выпустили, но у нее появился страх выходить из дома. Девушка боялась, что ее могут забрать на улице — человека нужно было возвращать в реальность.

Обращались и родственники задержанных: мамы видели, что сыновья подавлены, они в разбитом состоянии, но боятся об этом рассказывать. Тут надо понимать, что некоторые, сталкиваясь с насилием, начинают этого стыдится. Им неудобно признаться, что они стали жертвами. Справляться с проблемами я помогал и родителям, которые очень сильно переживали из-за отсутствия информации: они не знали, где их дети.

Или, например, женщина прочла, что после задержаний в семьи приходят социальные службы и стала бояться, что ее лишат родительских прав. Может волновать потеря работы, мнение соседа и т.д.

— Можно ли сказать, что это новые для людей эмоции?

— Нет, безопасность — это базовая потребность пирамиды Маслоу. Просто мы в повседневной жизни заняты другими делами. Но если безопасности нет, человеку очень сложно думать об остальных вещах, он в постоянном стрессе. Нынешняя ситуация очень похожа на то, что испытывают дети в семьях, где есть физическое и моральное насилие: ребенок сидит дома, приходит пьяный отец и дальше непонятно, он начнет бить мать, буянить или на этот раз все обойдется.

— Если человек осознанно идет на демонстрацию, значит, ничего не боится?

— Одно дело, когда человек одевает маску и начинает драться — он заведомо предполагает реакцию. Совсем другое, когда люди выходят на мирную акцию протеста и сталкиваются с насилием — к этому никто психологически не готов. Дальше срабатывают инстинкты: в психологии травмы есть понятие «бей, беги, замри». Когда человек встречается с травмирующей ситуацией, он будет либо убегать, либо выражать агрессию, либо замрет.

— После задержания может развиться фобия?

— Конечно, человек может фиксировать страх агрессора. Со временем страх может перерасти в фобию при виде человека в форме или при воспроизведении похожих ситуаций. Человек может начать изолироваться от людей, избегать выходов на улицу.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Вместе с другими белорусскими психологами Максим составил психологическую памятку.

Как вести себя задержанному?

Во время задержания:

  1. Не паникуйте и не впадайте в истерику. Чувства страха, тревоги, беспомощности и гнева — это нормальные эмоции в этой ситуации.
  2. Оставайтесь в реальности. Вы должны понимать, что это не похищение и скоро все закончится.
  3. Не кричите, не сопротивляйтесь — это может усугубить ситуацию и вызвать еще большую агрессию в вашу сторону.
  4. Если чувствуете приближение паники, сфокусируйтесь на реальных предметах, находящихся рядом. Например, посчитайте окна в домах или плитку на земле. При этом очень важно обращать внимание на свое дыхание и дышать максимально осознанно.
  5. Страх — это всего лишь чувство. Вы способны его контролировать. Скажите себе: «Мне сейчас страшно — это нормально, но я не дам страху управлять мной».
  6. Поверьте, что это закончится и вскоре вы встретитесь с вашими близкими и друзьями, которые смогут обнять и поддержать вас.

После задержания:

  1. Стабилизировать ваше эмоциональное состояние поможет дыхание. Хорошо помогает техника «дыхание по квадрату» (вдох-пауза-выдох-пауза).
  2. Не поддавайтесь панике. Оцените ситуацию, в которой вы оказались, исходя из фактов. Простое перечисление фактов («я точно знаю, что…») поможет немного снизить тревогу.
  3. Если чувствуете усиление волнения или наступление паники, обратите внимание на ваши телесные ощущения: напрягите и сведите лопатки, затем расслабьте их, сожмите и разожмите кулаки, втяните в себя живот, затем расслабьте его, сожмите и расслабьте пальцы ног. Примерно 5 минут хватит, чтобы паника отступила.
  4. Вспомните приятные события и ощущения, которые были в вашей жизни, затем вернитесь в настоящее; сделайте это несколько раз. Так же это может быть мысленное путешествие в какое-то место, где бы вы чувствовали себя безопасно.
  5. Поищите поддержку в своем или чужом позитивном опыте: вспомните ситуации, когда вы находили выход из трудной жизненной ситуации — и выходили из нее «победителем», вспомните, что при этом чувствовали, начиная от страхов и сомнений и заканчивая радостью.
  6. Концентрируйтесь на установке: «Я обязательно отсюда выйду, это закончится, это временное явление». Попробуйте трансформировать эмоции в полезные действия. Например, составьте в уме список того, что реально вы и ваши близкие можете предпринять/сделать в этой непростой ситуации, чтобы повлиять на нее.

Как справиться со стрессом после освобождения?

  • Приведите себя в порядок. Примите душ, переоденьтесь, постирайте вещи в которых вы были задержаны. Удовлетворите свои физиологические потребности: поешьте, поспите.
  • Важно не оставаться одному. Обязательно поговорите с кем-нибудь о том, что случилось. Используйте каждую возможность пересмотреть свой опыт наедине с собой или вместе с другими.
  • Не скрывайте и не подавляйте свои чувства. Проявляйте ваши эмоции и давайте возможность вашим близким обсуждать их вместе с вами.
  • Получите эмоциональную и физическую поддержку. Она облегчит ваше состояние. Обсудите это событие с тем, кто имеет подобный опыт. Поддержку можно просить у близких, друзей, в соцсетях.
  • Вы должны принять то, что воспоминания не уйдут сами по себе в короткий промежуток времени. 
  • В ближайшее время обратитесь к специалисту за профессиональной помощью. Он сможет вас выслушать и дать профессиональные рекомендации, исходя из контекста вашей ситуации.

Как могут помочь родственники?

Поддержка задержанных — это очень важно, нельзя оставлять близких наедине с переживаниям. К моменту возвращения домой вашего близкого вам необходимо быть в состоянии выдерживать любые сильные эмоции — он нуждается в поддержке больше, чем вы. Не сливайте на него свою тревогу, злость и страхи, ему и так пришлось непросто. До встречи с ним поделитесь своими переживаниями с кем-нибудь другим — тем, кто может выслушать и поддержать именно вас.

Первый вечер и следующий день после задержания будьте рядом с вашим близким. Сходите вместе в какое-нибудь спокойное место или останьтесь дома. Взаимодействуйте тактильно: трогайте, обнимайте, садитесь рядом. Много разговаривайте.

Связаться c Максимом и получить психологическую помощь можно в Instagram.

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Теги: Минск
 
 
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Максим Пылев - один из тех психологов, который после первых задержаний предложил белорусам бесплатные психологические консультации. В июне-июле к нему обратилось...
 
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