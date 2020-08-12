﻿ У некоторых минчан не идет канал Euronews через «КОСМОС Телеком». 21.by
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У некоторых минчан не идет канал Euronews через «КОСМОС Телеком»

12.08.2020 19:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В редакцию TUT. BYобратились читатели из Минска, которые сообщили, что у них не идет канал Euronews через «КОСМОС Телеком» (Cosmos-Telecom).


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Erik Mclean / Unsplash

— У меня дома перестал идти Euronews (полчаса назад был), экран с надписью «сигнал закодирован или слаб», остальные каналы идут. Это «Космос ТВ», — сообщила нам читательница из Минска в 18.50 12 августа.

Похожие сообщения пришли от двух других жителей Минска. Однако стоит отметить, что у некоторых телеканал все же идет.

В техподдержке телеком-провайдера сообщили, что «на текущий момент присутствует наличие общей проблемы с рядом телевизионных каналов (BOLT, FilmUADrama, Star Family HD, Euronews). Приносим извинения за доставленные неудобства».

К сожалению, пока точные сроки восстановления неизвестны, но специалисты уже занимаются устранением проблемы.

 
Теги: Минск
 
 
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