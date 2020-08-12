Телеведущие Евгений Перлин и Ольга Бельмач ушли с государственных телеканалов

Источник материала: Новости Волковыска

Телеведущие продолжают уходить с государственных телеканалов. Сегодня об этом сообщили несколько известных ведущих, в том числе Евгений Перлин, автор шоу "Макаенка, 9".

Один из самых известных беларусских телеведущих, лицо телеканала «Беларусь 1», постоянный комментатор «Евровидения» и ведущий шоу «Макаёнка 9» Евгений Перлин уволился с телевидения. Об этом он сообщил в своем Facebook.

«Что стало с моей Беларусью? Я на телевидении в прямых эфирах работал с 2009 года. Новости, «Добрай Ранiцы, Беларусь», Евровидение (и взрослое, и детское). И проект, о котором мечтают многие – собственное вечернее шоу, которое мы снимали два сезона. … «Макаёнка, 9» я создавал с нашей командой только ради эмоции нашего зрителя.

Сейчас ни один из развлекательных проектов не вызывает ту эмоцию, ради которой они задумывались. Я решил, что мой сегодняшний эфир на Беларусь-1 был последним. На это решение никто не повлиял, я принял его сам. Надеюсь, что скоро вернётся та самая #МаяКраiнаБеларусь», – написал Евгений Перлин.





Сегодня Ольга Бельмач ведущая СТВ, радиоведущая, специалист по этикету, сообщила на своей странице в Facebook о том, что она ушла с Белтелерадиокомпании.









Кроме того, вчера стало известно об уходе с канала ведущего новостей Сергея Козловича.