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Андрей Муковозчик: Соцсети никуда не уйдут. Это как грипп, он всегда с нами

12.08.2020 21:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Мнением о прошедших президентских выборах в Беларуси и сегодняшних событиях в стране в программе «В обстановке мира» на СТВ поделился публицист Андрей Муковозчик.  

На чём консолидировать общество?

Андрей Муковозчик, обозреватель «СБ.Беларусь сегодня»:
На чем консолидировать общество сегодня? Один из узлов – четко каждому осознать: только мы сами, никто не поможет. Это означает: да, какое-то время, может быть, не будем жить лучше – отложить покупку второй машины, третьей квартиры.  

Андрей Муковозчик: Соцсети никуда не уйдут. Это как грипп, он всегда с нами

Как достучаться до молодых?  

Андрей Муковозчик:   
Как достучаться до этих 18-20-летних? Эту программу они вряд ли смотрят, и вряд ли читают мою газету. Они воспитаны в культуре заголовка, Telegram. На все это накладывается юношеский протест, отсутствие работы. Они не хотят слушать старших. Что с этим делать? Мы теперь с этим будем жить. Facebook, соцсети никуда не уйдут. Протестные настроения там всегда будут подогреваться. Это как грипп. Он всегда с нами. Значит, искать вакцину надо политикам, историкам. У нас не хватает идеологии как системы ценностей.  

Андрей Муковозчик: Соцсети никуда не уйдут. Это как грипп, он всегда с нами

«Нас разбаловали и наше государство, и Президент»  

Андрей Муковозчик:  
Нас разбаловали малёк и наше сильное государство, и сильный Президент. За двадцать лет в обществе укоренилось представление о том, что у нас много союзников, готовых помогать. Здесь кредиты пошли, там Батька договорился. Возникло ощущение, что мы со всем справимся и проскочим любой кризис.  

О том, что сегодня творится на улицах белорусских городов

Андрей Муковозчик:  
То, что сегодня происходит, – это бунт, мятеж, погром. Это «цветная революция». Для Беларуси собрали все, что раньше опробовали: грузинский, армянский опыт… Добавили очень много нового, с чем раньше мы не сталкивались.  

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Новости Беларуси. Мнением о прошедших президентских выборах в Беларуси и сегодняшних событиях в стране в программе «В обстановке мира» на СТВ поделился публицист...
 
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