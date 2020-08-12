Источник материала: Новости Волковыска

12 августа проходит протест врачей рядом с медуниверситетом в Минске. Они протестуют против насилия в отношении мирных демонстрантов, выступают за честные выборы, а также против того, чтобы силовики ездили во время разгона протестующих на автомобилях скорой помощи.

Медиков пришли поддержать обычные минчане, их было много. Автомобилисты поддерживают их сигналами.

К протестующим приезжал министр здравоохранения Владимир Караник. Люди отказались идти с ним в медуниверситет, сообщает Радыё Свабода.

Они простояли час вдоль проспекта и разошлись. Никого не задержали.

Медики пообещали вернуться завтра в это же время на это же место.

















В то же время в официальном телеграм-канале Минздрава появилось странное сообщение, призывающее «сохранять спокойствие».

«Мы понимаем, что все медицинское сообщество Беларуси очень обеспокоено ситуацией, которая происходит сейчас в нашей стране. Призываем всех людей в белых халатах в настоящий момент сохранять спокойствие. Все конфликты можно решать путем переговоров и обсуждений», – публикует призыв пресс-служба Минздрава.

В сообщении говорится о каких-то коллективах, «где есть нерешенные проблемы», но не уточняется, о чем идет речь. Врачам предлагается обратиться в министерство и профсоюз.

Далее пресс-служба упоминает какие-то анонимные посты в соцсетях о том, что якобы медики отказывают в оказании помощи. Никаких уточнений и подробностей не приводится, но пресс-служба все равно их опровергает.

Связано ли это сообщение с выходом врачей на акцию солидарности с избитыми и задержанными во время протестов, не уточняется.