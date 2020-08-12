На милиционера совершили наезд в Барановичах

Источник материала: ОНТ

Водитель совершил наезд на сотрудника милиции в Барановичах, сообщили в пресс-службе МВД.

Сообщается, что правоохранители применили оружие и прострелили колесо. В результате машину остановили, водитель бросил авто и скрылся. Его ищут.

Пострадавший сотрудник милиции доставлен в больницу.





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