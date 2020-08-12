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На милиционера совершили наезд в Барановичах

12.08.2020 22:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На милиционера совершили наезд в Барановичах

Водитель совершил наезд на сотрудника милиции в Барановичах, сообщили в пресс-службе МВД.

Сообщается, что правоохранители применили оружие и прострелили колесо. В результате машину остановили, водитель бросил авто и скрылся. Его ищут.

Пострадавший сотрудник милиции доставлен в больницу.


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Водитель совершил наезд на сотрудника милиции в Барановичах, сообщили в пресс-службе МВД. Сообщается, что правоохранители применили оружие и прострелили колесо. В...
 
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