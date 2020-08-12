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На милиционера совершили наезд в Барановичах
Источник материала: ОНТ
Водитель совершил наезд на сотрудника милиции в Барановичах, сообщили в пресс-службе МВД.
Сообщается, что правоохранители применили оружие и прострелили колесо. В результате машину остановили, водитель бросил авто и скрылся. Его ищут.
Пострадавший сотрудник милиции доставлен в больницу.
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Водитель совершил наезд на сотрудника милиции в Барановичах, сообщили в пресс-службе МВД. Сообщается, что правоохранители применили оружие и прострелили колесо. В...
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