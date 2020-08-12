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В Слуцком музее приступили к монтажу постоянной экспозиции: в фондовых коллекциях находится более 30 тысяч предметов
Источник материала: ОНТ
В Слуцком музее приступили к монтажу постоянной экспозиции. Событие знаковое не только для «края чудесных поясов». Сегодня в фондовых коллекциях – более 30 тысяч предметов. Уже в первом зале реконструированного особняка начала 19 века – раритеты, которые больше нигде не увидите.
Всё новое – это хорошо забытое. До нашей эры изобрели лучковую дрель. Сегодня сделали муляж. С его помощью в музее воссоздадут «топорную» историю эпохи бронзы, первых поселенцев. Летописный Случеск – от слова «лук». Есть и такая версия.
Фотопостеры с археологических раскопок - «окно» в город, возникший на случи (или «излучине») одноимённой реки. Детинец Случеска сегодня под землёй. Он сравним с открытым Берестьем. Яйцо-писанка (костяное, 12 века) – в единственном экземпляре.
В макете – Слуцак 16 столетия. Форма названия города времён Олельковичей. Из этого княжеского рода – «белорусская амазонка» Анастасия и святая заступница православия София. Хронология экспозиционного пространства №1 – до конца 18 века.
Многие едут в Слуцк за чем? Правильно, увидеть главный бренд этого города, да и всей Беларуси. Один целый пояс и 6 фрагментов сегодня скрыты в запасниках. Сокровищам златотканым, с поэтическим «цвятком Радзімы васільком», готовят отдельный зал.
Центральный экспонат - модель великого города, сошедшего со страниц «Повести временных лет». Замок на Большой горке, Тройчанский монастырь, персиарня – утраченные адреса Слуцка, Слуцака, Случеска. От него эти оригинальные ключи 12 века.
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В Слуцком музее приступили к монтажу постоянной экспозиции: в фондовых коллекциях находится более 30 тысяч предметов
В Слуцком музее приступили к монтажу постоянной экспозиции. Событие знаковое не только для «края чудесных поясов». Сегодня в фондовых коллекциях – более 30 тысяч...
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