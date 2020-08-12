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В Слуцком музее приступили к монтажу постоянной экспозиции: в фондовых коллекциях находится более 30 тысяч предметов

12.08.2020 22:28 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Слуцком музее приступили к монтажу постоянной экспозиции: в фондовых коллекциях находится более 30 тысяч предметов

В Слуцком музее приступили к монтажу постоянной экспозиции. Событие знаковое не только для «края чудесных поясов». Сегодня в фондовых коллекциях – более 30 тысяч предметов. Уже в первом зале реконструированного особняка начала 19 века – раритеты, которые больше нигде не увидите. 

Всё новое – это хорошо забытое. До нашей эры изобрели лучковую дрель. Сегодня сделали муляж. С его помощью в музее воссоздадут «топорную» историю эпохи бронзы, первых поселенцев. Летописный Случеск – от слова «лук». Есть и такая версия.      

Глеб Отчик, председатель Белорусского союза художников: «Самое сложное было, конечно, подобрать такой цвет, чтобы он не отвлекал. Потому что, коричневых оттенков очень много. А этот, как раз, он и благородный, и, действительно, даёт возможность концентрироваться на музейном предмете».

Фотопостеры с археологических раскопок - «окно» в город, возникший на случи (или «излучине») одноимённой реки. Детинец Случеска сегодня под землёй. Он сравним с открытым Берестьем. Яйцо-писанка (костяное, 12 века) – в единственном экземпляре.       

Наталья Серик, директор Слуцкого краеведческого музея: «Уникальные предметы, которые поступили в фонды нашего музея: это шахматная фигура «Король». Похожая есть в Норвегии, но она гораздо худшего качества. Так же имеется у нас «Слон». Интересная гривна 11-12 в. Самое первое упоминание о Слуцке было в 1116 году. Это когда город уже сожгли».

В макете – Слуцак 16 столетия. Форма названия города времён Олельковичей. Из этого княжеского рода – «белорусская амазонка» Анастасия и святая заступница православия София. Хронология экспозиционного пространства №1 – до конца 18 века.    

Многие едут в Слуцк за чем? Правильно, увидеть главный бренд этого города, да и всей Беларуси. Один целый пояс и 6 фрагментов сегодня скрыты в запасниках. Сокровищам златотканым, с поэтическим «цвятком Радзімы васільком», готовят отдельный зал.

Центральный экспонат - модель великого города, сошедшего со страниц «Повести временных лет». Замок на Большой горке, Тройчанский монастырь, персиарня – утраченные адреса Слуцка, Слуцака, Случеска. От него эти оригинальные ключи 12 века.    

 

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В Слуцком музее приступили к монтажу постоянной экспозиции. Событие знаковое не только для «края чудесных поясов». Сегодня в фондовых коллекциях – более 30 тысяч...
 
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