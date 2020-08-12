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А вы знали, что рапсовое масло намного полезнее подсолнечного? Как его производят в Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси приступили к производству рапсового масла из семян нового урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот продукт ученые еще называют северным оливковым маслом.
Оно содержит более 85 % ненасыщенных жирных кислот, в основном олеиновой, которая снижает уровень вредного холестерина в крови и помогает сердечно-сосудистой системе. Кроме того, это кладезь витаминов Е, А и D, что нормализует работу эндокринной системы, способствует укреплению иммунной, мышечной систем и нервных клеток.
Вот она, та самая технология прямого отжима – без растворителей и прочих обработок сырья. После пресса масло фильтруется и отправляется прямиком потребителю. Натуральный продукт, спрос на который растет уже который год. На этом заводе рапсовое масло производят с 2012-го и ни разу не пожалели о сделанных вложениях.
Игорь Костеров, начальник цеха агрокомбината «Южный»:
Рапсовое масло – ликвидный продукт. Его готовы покупать фактически в неограниченных объемах: сфера применения – от производства комбикормов в сельском хозяйстве до нежных майонезов и соусов в пищевой промышленности. Наша страна, кстати, в тройке крупнейших поставщиков рапсового масла на рынки Евросоюза.
Александр Добриян, корреспондент:
Аграрии давно по достоинству оценили все преимущества возделывания рапса. Даже на бедных песках юго-востока страны экономика масло-семян более чем приличная.
Елена Филипович, заместитель начальника управления Комитета сельского хозяйства и продовольствия Гомельского облисполкома:
В результате получается масло и вторичный продукт – это жмых рапсовый. Это и есть растительный белок, который дальше добавляется в комбикорм.
В первую очередь связано с тем, что импортозамещение. Мы свой белок имеем в области, и для этого не требуется каких-то средств и закупки извне.
Из рядовой технической культуры рапс в последние годы превратился в важную, если не сказать стратегическую составляющую продовольственной безопасности страны. Именно на отечественное рапсовое масло, как отличную альтернативу импорту, делают ставку предприятия масложировой отрасли.
О недооцененности этого полезного продукта, к слову, говорил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Минский район 8 августа.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нужна пропаганда рапсового масла. Почему сегодня нам выгодно рапс возделывать? Потому что его по всему миру покупают. Потому что поняли, что рапс – это лекарство, особенно у нас. А мы имеем масло рапса, продаем по всему миру, а сами сидим на подсолнечном масле. Надо потреблять свое, если мы хотим быть здоровыми.
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О том, что рапсовое масло – настоящий эликсир долголетия, в Беларуси до сих пор знают очень немногие. Имея идеальное соотношение незаменимых Омега-3 и Омега-6 жирных кислот, богатое витаминами Е, А и D, по своей пищевой ценности оно на голову превосходит привычное нам подсолнечное. Не пенится и не горит. Идеально в салатах и для фритюра.
Игорь Можанов может говорить о полезных качествах своего продукта буквально часами.
Игорь Можанов, первый заместитель директора Гомельского жирового комбината:
Омега-3 – это то вещество, которое находится в морских рыбах, рыбьем жире, которое советуют употреблять в пищу для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
Европейцы очень ценят это масло. В Германии 70-80 % населения употребляет рапсовое, а не подсолнечное масло. Европейцы у нас покупают – это немцы, литовцы. Сейчас у нас два израильских контракта.
Ежегодно белорусы покупают 700 тысяч тонн бутилированного растительного масла. Однако львиная его часть – импортное подсолнечное. Отечественная промышленность могла бы заменить эти объемы полезным рапсовым, произведенным из белорусского сырья. Дело за малым – изменить вкусовые привычки белорусов. Первый шаг уже сделан: в 2020 году майонезы и соусы Гомельского жирового комбината будут производить на рапсовой основе.
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Новости Беларуси. В Беларуси приступили к производству рапсового масла из семян нового урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот продукт ученые...
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