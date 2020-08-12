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А вы знали, что рапсовое масло намного полезнее подсолнечного? Как его производят в Беларуси

12.08.2020 23:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси приступили к производству рапсового масла из семян нового урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот продукт ученые еще называют северным оливковым маслом.

А вы знали, что рапсовое масло намного полезнее подсолнечного? Как его производят в Беларуси

Оно содержит более 85 % ненасыщенных жирных кислот, в основном олеиновой, которая снижает уровень вредного холестерина в крови и помогает сердечно-сосудистой системе. Кроме того, это кладезь витаминов Е, А и D, что нормализует работу эндокринной системы, способствует укреплению иммунной, мышечной систем и нервных клеток.

Как рождается этот эликсир долголетия, узнал Александр Добриян.

А вы знали, что рапсовое масло намного полезнее подсолнечного? Как его производят в Беларуси

А вы знали, что рапсовое масло намного полезнее подсолнечного? Как его производят в Беларуси

Вот она, та самая технология прямого отжима – без растворителей и прочих обработок сырья. После пресса масло фильтруется и отправляется прямиком потребителю. Натуральный продукт, спрос на который растет уже который год. На этом заводе рапсовое масло производят с 2012-го и ни разу не пожалели о сделанных вложениях.

А вы знали, что рапсовое масло намного полезнее подсолнечного? Как его производят в Беларуси

Игорь Костеров, начальник цеха агрокомбината «Южный»:
На сегодняшний день тонна рапса стоит 800 рублей, тонна масла рапсового стоит 1900 рублей, жмых рапсовый – где-то 600 рублей за тонну. Рентабельность получается около 80 %. Все уходит с колес. Ничего не залеживается. Стоит очередь.

А вы знали, что рапсовое масло намного полезнее подсолнечного? Как его производят в Беларуси

А вы знали, что рапсовое масло намного полезнее подсолнечного? Как его производят в Беларуси

Рапсовое масло – ликвидный продукт. Его готовы покупать фактически в неограниченных объемах: сфера применения – от производства комбикормов в сельском хозяйстве до нежных майонезов и соусов в пищевой промышленности. Наша страна, кстати, в тройке крупнейших поставщиков рапсового масла на рынки Евросоюза.

А вы знали, что рапсовое масло намного полезнее подсолнечного? Как его производят в Беларуси

Александр Добриян, корреспондент:
Рапс – культура безотходная. Из одной тонны масло-семян получается до 400 килограммов непосредственно масла. Оставшиеся 60 % массы – это жмых, сам по себе продукт высокорентабельный. В нем содержится до 10 % жиров и около 35 % белка.

А вы знали, что рапсовое масло намного полезнее подсолнечного? Как его производят в Беларуси

Аграрии давно по достоинству оценили все преимущества возделывания рапса. Даже на бедных песках юго-востока страны экономика масло-семян более чем приличная.

А вы знали, что рапсовое масло намного полезнее подсолнечного? Как его производят в Беларуси

Елена Филипович, заместитель начальника управления Комитета сельского хозяйства и продовольствия Гомельского облисполкома:
Эта культура самая первая, которая созревает, самая первая, которая дает отдачу. Экономически целесообразная, которую выгодно растить хозяйству.

В результате получается масло и вторичный продукт – это жмых рапсовый. Это и есть растительный белок, который дальше добавляется в комбикорм.

В первую очередь связано с тем, что импортозамещение. Мы свой белок имеем в области, и для этого не требуется каких-то средств и закупки извне.

А вы знали, что рапсовое масло намного полезнее подсолнечного? Как его производят в Беларуси

Из рядовой технической культуры рапс в последние годы превратился в важную, если не сказать стратегическую составляющую продовольственной безопасности страны. Именно на отечественное рапсовое масло, как отличную альтернативу импорту, делают ставку предприятия масложировой отрасли.

А вы знали, что рапсовое масло намного полезнее подсолнечного? Как его производят в Беларуси

О недооцененности этого полезного продукта, к слову, говорил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Минский район 8 августа.

А вы знали, что рапсовое масло намного полезнее подсолнечного? Как его производят в Беларуси

А вы знали, что рапсовое масло намного полезнее подсолнечного? Как его производят в Беларуси

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это хорошая культура. Надо сократить процентов 20 затраты по рапсу и нам надо хотя бы на 2-3 % добавить урожайность. Рапс – это деньги. Крестьяне уже поняли, что это деньги.

Нужна пропаганда рапсового масла. Почему сегодня нам выгодно рапс возделывать? Потому что его по всему миру покупают. Потому что поняли, что рапс – это лекарство, особенно у нас. А мы имеем масло рапса, продаем по всему миру, а сами сидим на подсолнечном масле. Надо потреблять свое, если мы хотим быть здоровыми.

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А вы знали, что рапсовое масло намного полезнее подсолнечного? Как его производят в Беларуси

О том, что рапсовое масло – настоящий эликсир долголетия, в Беларуси до сих пор знают очень немногие. Имея идеальное соотношение незаменимых Омега-3 и Омега-6 жирных кислот, богатое витаминами Е, А и D, по своей пищевой ценности оно на голову превосходит привычное нам подсолнечное. Не пенится и не горит. Идеально в салатах и для фритюра.

Игорь Можанов может говорить о полезных качествах своего продукта буквально часами.

А вы знали, что рапсовое масло намного полезнее подсолнечного? Как его производят в Беларуси

Игорь Можанов, первый заместитель директора Гомельского жирового комбината:
Если взять масло подсолнечное, в нем Омега-3 вообще практически нет. Здесь присутствует от 4 до 15 %.

Омега-3 – это то вещество, которое находится в морских рыбах, рыбьем жире, которое советуют употреблять в пищу для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

А вы знали, что рапсовое масло намного полезнее подсолнечного? Как его производят в Беларуси

Европейцы очень ценят это масло. В Германии 70-80 % населения употребляет рапсовое, а не подсолнечное масло. Европейцы у нас покупают – это немцы, литовцы. Сейчас у нас два израильских контракта.

А вы знали, что рапсовое масло намного полезнее подсолнечного? Как его производят в Беларуси

Ежегодно белорусы покупают 700 тысяч тонн бутилированного растительного масла. Однако львиная его часть – импортное подсолнечное. Отечественная промышленность могла бы заменить эти объемы полезным рапсовым, произведенным из белорусского сырья. Дело за малым – изменить вкусовые привычки белорусов. Первый шаг уже сделан: в 2020 году майонезы и соусы Гомельского жирового комбината будут производить на рапсовой основе.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Александр Добриян, Игорь Костеров, Елена Филипович, Игорь Можанов

 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси приступили к производству рапсового масла из семян нового урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот продукт ученые...
 
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