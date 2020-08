Белорусский айтишник из фильма Дудя предложил силовикам помощь, если они хотят «на сторону добра»

Привет! Я тот самый милый Микита из Беларуси, которого Вы, возможно видели у @yurydud. Обращаюсь к Беларуским силовикам. Если вы хотите быть на стороне добра, но финансы не позволяют, пишите — я помогу. Также обращаюсь к другим предпринимателям. Пожалуйста, присоединяйтесь к этой инициативе. Вместе мы сможем убедить ребят не бить женщин, детей, сограждан. Если проблема в деньгах/кредитах, мы можем ее решить. Не бойтесь делать правое дело. Мы вам поможем.

