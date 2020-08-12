Белорусский айтишник из фильма Дудя предложил силовикам помощь, если они хотят «на сторону добра»

Источник материала: Tut.by

Помните милого парня из видео Юрия Дудя о Кремниевой долине? Мы имеем в виду белоруса Микиту Микадо — сооснователя и CEO PandaDoc. Мы беседовали с этим бизнесменом ранее. Он записал видеообращение к белорусским силовикам, в котором предложил им финансовую помощь, если они «перейдут на сторону добра».

Приводим расшифровку видео:

— Привет, я Микита, успешный предприниматель из Беларуси. Обращаюсь к силовикам, военным Республики Беларусь. Друзья, сейчас очень тяжело перейти на сторону добра. Однако если причиной тому является то, что есть какие-то финансовые сложности, пожалуйста, обращайтесь — я буду рад помочь. Кроме того, хочу попросить всех наших успешных IT-предпринимателей, миллионеров, сделать то же самое. Возможно, получится сделать так, что большое число людей перестанет избивать женщин, детей и вести войну против собственного народа. Спасибо.

Компанию PandaDoc в 2011 году основали в США двое белорусов — Микита Микадо и Сергей Борисюк. А в 2013-м команда запустила свой уникальный одноименный продукт — SaaS-решение, которое автоматизирует все этапы по работе с документами, включая их создание, отправку, хранение, электронную подпись и получение платежей. Сейчас приложение используют по всему миру около 17 тысяч клиентов. Сейчас головной офис компании находится в Сан-Франциско в США, но сам продукт разрабатывается в Минске. Причем, по словам Микиты, в США примерно сто сотрудников, а в Беларуси — в два раза больше.