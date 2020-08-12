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Белорусский айтишник из фильма Дудя предложил силовикам помощь, если они хотят «на сторону добра»

13.08.2020 06:20 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Помните милого парня из видео Юрия Дудя о Кремниевой долине? Мы имеем в виду белоруса Микиту Микадо — сооснователя и CEO PandaDoc. Мы беседовали с этим бизнесменом ранее. Он записал видеообращение к белорусским силовикам, в котором предложил им финансовую помощь, если они «перейдут на сторону добра».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Привет! Я тот самый милый Микита из Беларуси, которого Вы, возможно видели у @yurydud. Обращаюсь к Беларуским силовикам. Если вы хотите быть на стороне добра, но финансы не позволяют, пишите — я помогу. Также обращаюсь к другим предпринимателям. Пожалуйста, присоединяйтесь к этой инициативе. Вместе мы сможем убедить ребят не бить женщин, детей, сограждан. Если проблема в деньгах/кредитах, мы можем ее решить. Не бойтесь делать правое дело. Мы вам поможем.

A post shared by mikitamikado (@mikitamikado) on Aug 12, 2020 at 12:08pm PDT

Приводим расшифровку видео:

— Привет, я Микита, успешный предприниматель из Беларуси. Обращаюсь к силовикам, военным Республики Беларусь. Друзья, сейчас очень тяжело перейти на сторону добра. Однако если причиной тому является то, что есть какие-то финансовые сложности, пожалуйста, обращайтесь — я буду рад помочь. Кроме того, хочу попросить всех наших успешных IT-предпринимателей, миллионеров, сделать то же самое. Возможно, получится сделать так, что большое число людей перестанет избивать женщин, детей и вести войну против собственного народа. Спасибо.

Компанию PandaDoc в 2011 году основали в США двое белорусов — Микита Микадо и Сергей Борисюк. А в 2013-м команда запустила свой уникальный одноименный продукт — SaaS-решение, которое автоматизирует все этапы по работе с документами, включая их создание, отправку, хранение, электронную подпись и получение платежей. Сейчас приложение используют по всему миру около 17 тысяч клиентов. Сейчас головной офис компании находится в Сан-Франциско в США, но сам продукт разрабатывается в Минске. Причем, по словам Микиты, в США примерно сто сотрудников, а в Беларуси — в два раза больше.

 
Теги: Минск
 
 
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Успешный бизнесмен в сфере IT Микита Микадо записал обращение в своем Instagram-аккаунте.
 
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