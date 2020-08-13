Невероятная концовка! «ПСЖ» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, забив дважды в дополнительное время

Источник материала: Tut.by

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Уже первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Аталантой» и «ПСЖ» подарил нам невероятную концовку. Итальянский клуб, казалось, сенсационно выходил в полуфинал, но все изменилось в последние минуты.

Все помнят легендарный финал Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» и «Баварией» 1999 года, когда немецкие игроки уже практически праздновали победу в турнире, но несколько минут перевернули всё с ног на голову. Почти такая же ситуация произошла и во встрече «Аталанты» и «ПСЖ».



Фото: Reuters

Марио Пашалич забил на 27-й минуте, и счет 1:0 в пользу «Аталанты» продержался до самого конца второго периода.

Однако на 90-й минуте Маркиньос после передачи Неймара сравнял счет, а на 93-й Шупо-Мотин вывел команду вперед, установив окончательный счет.

Напомним, в этом году плей-офф играется в сокращенном формате — без ответных матчей, поэтому «ПСЖ» выходит в полуфинал.

Отметим, что парижане вышли в полуфинал Лиги чемпионов впервые за 25 лет. В последний раз «ПСЖ» играл в этой стадии турнира в сезоне-94/95, но по сумме двух матчей уступил «Милану» (0:1, 0:2).

В следующей стадии Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с победителем пары «Лейпциг» — «Атлетико». Матч пройдет в Лиссабоне.

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