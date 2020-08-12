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СК проводит проверку по факту смерти 25-летнего гомельчанина

12.08.2020 23:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Следственный комитет проводит проверку по факту смерти в Гомеле арестованного мужчины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным данным, вечером 9 августа 25-летний гомельчанин был задержан за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Судом он был привлечен к административной ответственности и арестован на 10 суток.

Мужчину направили к месту отбывания наказания, где у него резко ухудшилось самочувствие. Гомельчанина госпитализировали, но спасти не смогли.

Для установления точных причин произошедшего назначена судебно-медицинская экспертиза.

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Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Следственный комитет проводит проверку по факту смерти в Гомеле арестованного мужчины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По...
 
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