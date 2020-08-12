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СК проводит проверку по факту смерти 25-летнего гомельчанина
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Следственный комитет проводит проверку по факту смерти в Гомеле арестованного мужчины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По предварительным данным, вечером 9 августа 25-летний гомельчанин был задержан за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Судом он был привлечен к административной ответственности и арестован на 10 суток.
Мужчину направили к месту отбывания наказания, где у него резко ухудшилось самочувствие. Гомельчанина госпитализировали, но спасти не смогли.
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Новости Беларуси. Следственный комитет проводит проверку по факту смерти в Гомеле арестованного мужчины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По...
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