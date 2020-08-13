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Назван неочевидный симптом рака
Источник материала: ОНТ
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал неочевидный признак, который может свидетельствовать о злокачественной опухоли в организме.
Медик
При этом Мясников отметил, что о проблемах паращитовидных желез говорит уровень кальция до 13 моль на литр. При раке этот показатель значительно выше.
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Врач и телеведущий Александр Мясников назвал неочевидный признак, который может свидетельствовать о злокачественной опухоли в организме. Медик рассказал в эфире...
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