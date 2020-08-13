Назван неочевидный симптом рака

Источник материала: ОНТ

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал неочевидный признак, который может свидетельствовать о злокачественной опухоли в организме.

Медик рассказал в эфире телеканала «Россия-1»: если результаты анализов показали повышенное содержание кальция в крови, то у пациента может быть повышенная функция паращитовидных желез, интоксикация витамином D или рак (легких либо почек).

При этом Мясников отметил, что о проблемах паращитовидных желез говорит уровень кальция до 13 моль на литр. При раке этот показатель значительно выше.

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