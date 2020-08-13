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Скейт-парк на Набережной: трасса с уклоном, велопарковки, места для стритарта и графити.

13.08.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News

17 июля 2020 12:45 4365

Скейт-парк на Набережной: трасса с уклоном, велопарковки, места для стритарта и графити

Автор: Эдуард Кидяев. Источник: сайт str3.by

В г. Солигорске начаты работы по благоустройству земель, расположенных в парковой зоне в районе жилого дома №25 по улице Набережная. Здесь должен появиться скейт-парк, сообщил str3.by.

Речь идет о старом футбольном поле напротив этого дома. Срок окончания проекта — 28 августа 2020 года, то есть ко Дню города.

— Проект благоустройства прошел согласование в нашей службе, — пояснил главный архитектор Солигорского района Валентин Стасюкевич. — И уже передан в работу строителям, в частности, на подряд СУ-149 «Стройтрест №3». Финансирование обеспечивается за счет средств «Беларуськалия».

На территории площадки предусмотрены велопарковки, круговая трасса (беговая дорожка) с уклоном по периметру скейт-парка. Непосредственно сам скейт-парк будет представлять собой набор монтируемых конструкций. Каким именно будет этот набор — решение за распорядителями финансирования по объекту.

Покрытие площадки будет рулонным, мягким, по типу «Акрилик Хард» (многослойная композиция, которая состоит из жесткого основания и верхнего эластичного слоя).

Изюминками станут скамья-терраса с подсветкой для отдыха, стенды или отдельные конструкции для граффити или стритарта, а также сезонный фудкорт, где общепит или индивидуальные предприниматели могут предложить свои услуги.

Источник: сайт str3.by. Фото носит иллюстративный характер.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"

 
 
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17 июля 2020 12:45 4365 Скейт-парк на Набережной: трасса с уклоном,...
 
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