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Скейт-парк на Набережной: трасса с уклоном, велопарковки, места для стритарта и графити.
13.08.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
17 июля 2020 12:45 4365
Скейт-парк на Набережной: трасса с уклоном, велопарковки, места для стритарта и графити
В г. Солигорске начаты работы по благоустройству земель, расположенных в парковой зоне в районе жилого дома №25 по улице Набережная. Здесь должен появиться скейт-парк, сообщил
Речь идет о старом футбольном поле напротив этого дома. Срок окончания проекта — 28 августа 2020 года, то есть ко Дню города.
Покрытие площадки будет рулонным, мягким, по типу «Акрилик Хард» (многослойная композиция, которая состоит из жесткого основания и верхнего эластичного слоя).
Источник: сайт
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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17 июля 2020 12:45 4365 Скейт-парк на Набережной: трасса с уклоном,...
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