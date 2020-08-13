Источник материала: Soligorsk News

Скейт-парк на Набережной: трасса с уклоном, велопарковки, места для стритарта и графити Автор: Эдуард Кидяев. Источник: сайт str3.by

В г. Солигорске начаты работы по благоустройству земель, расположенных в парковой зоне в районе жилого дома №25 по улице Набережная. Здесь должен появиться скейт-парк, сообщил str3.by.

Речь идет о старом футбольном поле напротив этого дома. Срок окончания проекта — 28 августа 2020 года, то есть ко Дню города.



— Проект благоустройства прошел согласование в нашей службе, — пояснил главный архитектор Солигорского района Валентин Стасюкевич. — И уже передан в работу строителям, в частности, на подряд СУ-149 «Стройтрест №3». Финансирование обеспечивается за счет средств «Беларуськалия».



На территории площадки предусмотрены велопарковки, круговая трасса (беговая дорожка) с уклоном по периметру скейт-парка. Непосредственно сам скейт-парк будет представлять собой набор монтируемых конструкций. Каким именно будет этот набор — решение за распорядителями финансирования по объекту.



Покрытие площадки будет рулонным, мягким, по типу «Акрилик Хард» (многослойная композиция, которая состоит из жесткого основания и верхнего эластичного слоя).



Изюминками станут скамья-терраса с подсветкой для отдыха, стенды или отдельные конструкции для граффити или стритарта, а также сезонный фудкорт, где общепит или индивидуальные предприниматели могут предложить свои услуги.



Источник: сайт str3.by . Фото носит иллюстративный характер.