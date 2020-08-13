Прогноз погоды на 13 августа

Источник материала: ОНТ

К середине недели существенно похолодало. Однако снижение градуса не будет продолжительным. В выходные вновь вернется тепло, дождей будет не много.





13 августа погодные условия будет определять прохладный антициклон с центром над странами Балтии. Медленно смещаясь в юго-восточном направлении, он принесет в нашу страну холодный воздух с севера. Показания термометров снизятся, а северные ветры усилят ощущение холода. Средняя температура ниже нормы.

В четверг облачно с прояснениями. Без осадков, лишь днем по северу страны - небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северный умеренный. Влажность от 30 процентов по юго-западу до 70 по северу. Ночью и утром будет сгущаться слабый туман. Видимость до километра. Атмосферное давление будет расти.

В 8 утра, температура воздуха – от +11℃ по западу до +15℃ по юго-востоку, в низких местах – всего +4℃…+6℃. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет значительно прохладнее. В середине дня столбики термометров достигнут +15℃ по Витебской области и +24℃ по Брестской. К вечеру температура немного понизится – от +14℃ в северных районах до +21℃ в западных.

В пятницу в большинстве районов будет прохладно. Облачно с прояснениями. Без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северный, северо-западный слабый. Температура воздуха ночью +5℃…+11℃, днем от +18℃ по востоку до +27℃ по юго-западу. В выходные вновь начнет поступать теплый воздух, температура будет постепенно повышаться. В субботу ночью +7℃…+14℃, днем от +20℃ по востоку до +29℃ по западу. В воскресенье – еще теплее. В отдельных районах пройдут небольшие дожди.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram