Личный приём граждан в Солигорске проведёт депутат Палаты представителей Андрей СТРУНЕВСКИЙ.

23 июля 2020 года с 14:00 до 16:00 в Общественной приемной кандидата в Президенты Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко по адресу: г. Солигорск, ул. Козлова, 41, офис Солигорской районной организации Республиканского общественного объединения “Белая Русь”, проведет личный прием граждан депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Солигорскому городскому избирательному округу № 68 Струневский Андрей Николаевич.