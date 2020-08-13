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Личный приём граждан в Солигорске проведёт депутат Палаты представителей Андрей СТРУНЕВСКИЙ.

13.08.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


17 июля 2020 12:10 420

Личный приём граждан в Солигорске проведёт депутат Палаты представителей Андрей СТРУНЕВСКИЙ.

Автор: Эдуард Кидяев.

23 июля 2020 года с 14:00 до 16:00 в Общественной приемной кандидата в Президенты Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко по адресу: г. Солигорск, ул. Козлова, 41, офис Солигорской районной организации Республиканского общественного объединения “Белая Русь”, проведет личный прием граждан депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Солигорскому городскому избирательному округу № 68 Струневский Андрей Николаевич.

Личный приём граждан в Солигорске проведёт депутат Палаты представителей Андрей СТРУНЕВСКИЙ.

Предварительная запись на прием будет осуществляться 22 июля 2020 года с 10.00 до 12.00 часов по телефону 8 (0174) 33 96 26

Личный приём граждан в Солигорске проведёт депутат Палаты представителей Андрей СТРУНЕВСКИЙ.

Источник: сайт Солигорского РИК.

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17 июля 2020 12:10 420 Личный приём граждан в Солигорске проведёт депутат...
 
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