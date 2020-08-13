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Личный приём граждан в Солигорске проведёт депутат Палаты представителей Андрей СТРУНЕВСКИЙ.
13.08.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
17 июля 2020 12:10 420
Личный приём граждан в Солигорске проведёт депутат Палаты представителей Андрей СТРУНЕВСКИЙ.
23 июля 2020 года с 14:00 до 16:00 в Общественной приемной кандидата в Президенты Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко по адресу: г. Солигорск, ул. Козлова, 41, офис Солигорской районной организации Республиканского общественного объединения “Белая Русь”, проведет личный прием граждан депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Солигорскому городскому избирательному округу № 68 Струневский Андрей Николаевич.
Предварительная запись на прием будет осуществляться 22 июля 2020 года с 10.00 до 12.00 часов по телефону 8 (0174) 33 96 26
Источник: сайт
©Информационный отдел
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17 июля 2020 12:10 420 Личный приём граждан в Солигорске проведёт депутат...
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