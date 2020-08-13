Помощник Президента - инспектор по Минской области Игорь Евсеев посетил Солигорский РОВД
Автор: Эдуард Кидяев. Источник: сайт УВД Миноблисполкома.
14 июля 2020 года с рабочим визитом Солигорский район посетил Игорь Евсеев, помощник Президента – инспектор по Минской области. После встречи с начальником райисполкома полковником милиции Александром Шароваром, Игорь Владимирович присутствовал на плановом собрании личного состава отдела внутренних дел. Также в работе собрания принял участие начальник Солигорского РОЧС полковник внутренней службы Ефанков Владимир.
Сотрудники милиции обратились более чем с десятком вопросов, касающихся строительства жилья, мошенничества с недвижимостью, преступлений в сфере высоких технологий.
Во вступительном слове помощник Президента отметил, что государство принимает все возможные меры для благополучия населения.
– Вижу, что к вам начали укладывать дорогу, приятно ехать до Солигорска, до Слуцка. При посещении Солигорска Главой государства, люди обратились, сказали о проблеме. И вот проблема решается.
– Обстановка в области стабильная. Это центральный регион, сложный регион. У нас сильное сельское хозяйство, у нас на территории находятся такие гиганты как «Белаз», «Беларуськалий». Сегодня в области практически не осталось организаций, где зарплата меньше 500 рублей, – отметил Игорь Владимирович.
Заместитель начальника РОВД – начальник по идеологической работе и кадровому обеспечению Павел Гавин поднял вопрос строительства многоквартирного дома. В Минской области Солигорский РОВД занимает первое место по учету сотрудников нуждающихся в улучшении жилищных условий. Порядка 80 сотрудников нуждаются в жилье.
Игорь Владимирович взял данный вопрос на контроль, отметив, что к будущему кооперативу необходимо присоединить сотрудников МЧС, прокуратуры, следствия и экспертов.
Все вопросы, которые поднимались при проведении собрания, рассмотрены или в стадии рассмотрения, сотрудникам даны исчерпывающие ответы. В заключение собрания Игорь Евсеев поблагодарил за конструктивный диалог, и добавил: «Самое главное – берегите свои семьи, свою работу».