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Помощник Президента – инспектор по Минской области Игорь Евсеев посетил Солигорский РОВД

13.08.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


15 июля 2020 12:54 2427

Помощник Президента - инспектор по Минской области Игорь Евсеев посетил Солигорский РОВД

Автор: Эдуард Кидяев. Источник: сайт УВД Миноблисполкома.

14 июля 2020 года с рабочим визитом Солигорский район посетил Игорь Евсеев, помощник Президента – инспектор по Минской области. После встречи с начальником райисполкома полковником милиции Александром Шароваром, Игорь Владимирович присутствовал на плановом собрании личного состава отдела внутренних дел. Также в работе собрания принял участие начальник Солигорского РОЧС полковник внутренней службы Ефанков Владимир.

Помощник Президента – инспектор по Минской области Игорь Евсеев посетил Солигорский РОВД

Сотрудники милиции обратились более чем с десятком вопросов, касающихся строительства жилья, мошенничества с недвижимостью, преступлений в сфере высоких технологий.

Во вступительном слове помощник Президента отметил, что государство принимает все возможные меры для благополучия населения.

– Вижу, что к вам начали укладывать дорогу, приятно ехать до Солигорска, до Слуцка. При посещении Солигорска Главой государства, люди обратились, сказали о проблеме. И вот проблема решается.

– Обстановка в области стабильная. Это центральный регион, сложный регион. У нас сильное сельское хозяйство, у нас на территории находятся такие гиганты как «Белаз», «Беларуськалий». Сегодня в области практически не осталось организаций, где зарплата меньше 500 рублей, – отметил Игорь Владимирович.

Помощник Президента – инспектор по Минской области Игорь Евсеев посетил Солигорский РОВД
Помощник Президента – инспектор по Минской области Игорь Евсеев посетил Солигорский РОВД

Заместитель начальника РОВД – начальник по идеологической работе и кадровому обеспечению Павел Гавин поднял вопрос строительства многоквартирного дома. В Минской области Солигорский РОВД занимает первое место по учету сотрудников нуждающихся в улучшении жилищных условий. Порядка 80 сотрудников нуждаются в жилье.

Игорь Владимирович взял данный вопрос на контроль, отметив, что к будущему кооперативу необходимо присоединить сотрудников МЧС, прокуратуры, следствия и экспертов.

Помощник Президента – инспектор по Минской области Игорь Евсеев посетил Солигорский РОВД
Помощник Президента – инспектор по Минской области Игорь Евсеев посетил Солигорский РОВД
Помощник Президента – инспектор по Минской области Игорь Евсеев посетил Солигорский РОВД

Все вопросы, которые поднимались при проведении собрания, рассмотрены или в стадии рассмотрения, сотрудникам даны исчерпывающие ответы. В заключение собрания Игорь Евсеев поблагодарил за конструктивный диалог, и добавил: «Самое главное – берегите свои семьи, свою работу».

Источник: ОИОС УВД Минского облисполкома.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"

 
 
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15 июля 2020 12:54 2427 Помощник Президента - инспектор по Минской области...
 
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