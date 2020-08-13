Помощник Президента – инспектор по Минской области Игорь Евсеев посетил Солигорский РОВД

Сотрудники милиции обратились более чем с десятком вопросов, касающихся строительства жилья, мошенничества с недвижимостью, преступлений в сфере высоких технологий.



Во вступительном слове помощник Президента отметил, что государство принимает все возможные меры для благополучия населения.



– Вижу, что к вам начали укладывать дорогу, приятно ехать до Солигорска, до Слуцка. При посещении Солигорска Главой государства, люди обратились, сказали о проблеме. И вот проблема решается.



– Обстановка в области стабильная. Это центральный регион, сложный регион. У нас сильное сельское хозяйство, у нас на территории находятся такие гиганты как «Белаз», «Беларуськалий». Сегодня в области практически не осталось организаций, где зарплата меньше 500 рублей, – отметил Игорь Владимирович.

