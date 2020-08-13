Утром 13 августа в Минске вновь стали цепи солидарности

Девушки и женщины с цветами стоят в живых цепях на Каменной горке, возле метро "Кунцевщина", на проспекте Дзержинского, на проспекте Независимости возле кинотеатра "Октябрь". Едущие мимо машины поддерживают их сигналами.













По проспекту Дзержинского в сторону центра пошла небольшая колонна.





Около 1-й городской больницы на проспект Независимости вышли в цепь медики, сообщает Telegram-канал NEXTA.



