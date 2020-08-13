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Утром 13 августа в Минске вновь стали цепи солидарности
Источник материала: Партизан
Утром 12 августа в разных районах Минска стали вновь появляться цепи солидарности.
Девушки и женщины с цветами стоят в живых цепях на Каменной горке, возле метро "Кунцевщина", на проспекте Дзержинского, на проспекте Независимости возле кинотеатра "Октябрь". Едущие мимо машины поддерживают их сигналами.
По проспекту Дзержинского в сторону центра пошла небольшая колонна.
Около 1-й городской больницы на проспект Независимости вышли в цепь медики, сообщает Telegram-канал NEXTA.
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Утром 12 августа в разных районах Минска стали вновь появляться цепи солидарности.
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