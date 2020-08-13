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Белорусы просят Илона Маска подключить страну к спутниковому интернету Starlink

13.08.2020 11:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На платформе Change.org появилась петиция с просьбой к основателю SpaceX Илону Маску провести в Беларусь спутниковый интернет Starlink.



Как отмечается в петиции, белорусские власти заблокировали интернет, в результате пользователи на протяжении трёх дней не имели доступа в сеть. По мнению подписантов, это было сделано умышленно, чтобы демонстранты не могли координироваться друг с другом и правда о полицейском произволе не появилась в мировых новостях.

— Живущие за границей белорусы не могут связаться со своими близкими, которые находятся в стране, и переживают, так как не знают, что с ними происходит. Правительство утверждает, что интернет заблокирован из-за «DDoS-атак извне». Пожалуйста, помогите нам положить конец этой несправедливости и вернуть нам право на свободу мнений и их свободное выражение через интернет, — говорится в петиции.

На данный момент петицию подписали более пяти тысяч человек.
 
 
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На платформе Change.org появилась петиция с просьбой к основателю SpaceX Илону Маску провести в Беларусь спутниковый интернет Starlink.
 
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