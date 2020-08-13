Президент Польши написал письмо в ООН по ситуации в Беларуси









"Это первое письмо в защиту белорусов в таком широком масштабе", - сказал глава Кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский.





Сама Польша также является членом Совета по правам человека ООН.





"Мы призываем страны Совета не быть равнодушными к происходящему в Беларуси", - сказал Щерский.





Он добавил, что международное сообщество должно обратить внимание на жестокое нарушение прав человека и гражданских свобод в Беларуси.





По словам Щерского, "кто – то должен разбудить мир, который, как мы видим, не очень интересуется тем, что происходит в Беларуси», - отметил высокопоставленный польский чиновник.





Совет по правам человека является вспомогательным органом Генеральной Ассамблеи ООН. Она была создана в 2006 году. Члены Совета избираются на три года. Ее штаб-квартира находится в Женеве.