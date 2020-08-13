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Президент Польши написал письмо в ООН по ситуации в Беларуси

13.08.2020 11:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Анджей Дуда направил письмо лидерам 47 стран, которые являются членами Совета по правам человека ООН.


 

"Это первое письмо в защиту белорусов в таком широком масштабе", - сказал глава Кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский. 

Сама Польша также является членом Совета по правам человека ООН. 

"Мы призываем страны Совета не быть равнодушными к происходящему в Беларуси", - сказал Щерский. 

Он добавил, что международное сообщество должно обратить внимание на жестокое нарушение прав человека и гражданских свобод в Беларуси. 

По словам Щерского, "кто – то должен разбудить мир, который, как мы видим, не очень интересуется тем, что происходит в Беларуси», - отметил высокопоставленный польский чиновник. 

Совет по правам человека является вспомогательным органом Генеральной Ассамблеи ООН. Она была создана в 2006 году. Члены Совета избираются на три года. Ее штаб-квартира находится в Женеве.
 
 
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Анджей Дуда направил письмо лидерам 47 стран, которые являются членами Совета по правам человека ООН.
 
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