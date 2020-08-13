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Арестуйте всю страну! Следственный комитет ищет "организаторов" протестов

13.08.2020 12:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Власти отказываются принять реальность, что против них восстал народ.

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Следственный комитет Беларуси продолжает расследование уголовных дел о массовых беспорядках и насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел, произошедших 9 августа в Минске, сообщает госагентство БелТА.

СК заявляет, что массовые беспорядки в стране не происходили спонтанно, действия граждан координировали и руководили ими специально обученные лица. 

"В ходе изучения записей с камер видеонаблюдения следователи пришли к выводу, что координаторы профессионально организовывали толпу и призывали граждан к активным действиям. 

Кроме того, в толпе были провокаторы, которые подстрекали участников к насилию в отношении сотрудников органов внутренних дел, провоцируя таким образом принятие силовых мер, а сами во время таких действий от мест столкновений граждан с сотрудниками ОМОН отходили", заявляют в СК.
 
Теги: Минск
 
 
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Власти отказываются принять реальность, что против них восстал народ.
 
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