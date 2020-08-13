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Арестуйте всю страну! Следственный комитет ищет "организаторов" протестов
Источник материала: Партизан
Власти отказываются принять реальность, что против них восстал народ.
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Следственный комитет Беларуси продолжает расследование уголовных дел о массовых беспорядках и насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел, произошедших 9 августа в Минске, сообщает госагентство БелТА.
СК заявляет, что массовые беспорядки в стране не происходили спонтанно, действия граждан координировали и руководили ими специально обученные лица.
"В ходе изучения записей с камер видеонаблюдения следователи пришли к выводу, что координаторы профессионально организовывали толпу и призывали граждан к активным действиям.
Кроме того, в толпе были провокаторы, которые подстрекали участников к насилию в отношении сотрудников органов внутренних дел, провоцируя таким образом принятие силовых мер, а сами во время таких действий от мест столкновений граждан с сотрудниками ОМОН отходили", заявляют в СК.
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Власти отказываются принять реальность, что против них восстал народ.
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