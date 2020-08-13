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Лукашенко делает вид, что ничего не происходит. Собирается открывать АЭС

13.08.2020 13:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко заявил, что сам хочет поучаствовать в запуске Белорусской АЭС. Заявление прозвучало на совещании по работе топливно-энергетического комплекса 13 августа, передает БЕЛТА.



Telegram-канал Пул Первого опубликовал фото с совещания. При этом на снимке абсолютно не видно руководителя государства.

По словам БЕЛТА, Александр Лукашенко на совещании поинтересовался у министра энергетики Виктора Каранкевича, насколько нынешняя инфраструктура готова к работе после включения БелАЭС на полную мощность. У правительства он вдруг спросил, куда планируется поставлять дополнительный объем электроэнергии:

«Кто ее купит и как будем использовать? Каковы перспективы экспорта электрической энергии?»

Безусловно, это тот вопрос, который нужно решить только после постройки АЭС и подготовки ее к запуску.

Обсуждались и вопросы нефтехимического комплекса. У председателя концерна «Белнефтехим» Андрея Рыбакова Лукашенко поинтересовался, каковы прогнозы по поставкам и переработке нефти до конца года и какие планы на 2021 год.

Однако в Телеграм-каналах распространяется информация, что Лукашенко нет в стране. Посмотрим, может вечером по БТ его покажут. 

Кстати, акция протеста сегодня прошла и возле БТ. 
 
 
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Александр Лукашенко заявил, что сам хочет поучаствовать в запуске Белорусской АЭС. Заявление прозвучало на совещании по работе топливно-энергетического...
 
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