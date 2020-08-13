Лукашенко делает вид, что ничего не происходит. Собирается открывать АЭС









Telegram-канал Пул Первого опубликовал фото с совещания. При этом на снимке абсолютно не видно руководителя государства.





По словам БЕЛТА, Александр Лукашенко на совещании поинтересовался у министра энергетики Виктора Каранкевича, насколько нынешняя инфраструктура готова к работе после включения БелАЭС на полную мощность. У правительства он вдруг спросил, куда планируется поставлять дополнительный объем электроэнергии:





«Кто ее купит и как будем использовать? Каковы перспективы экспорта электрической энергии?»





Безусловно, это тот вопрос, который нужно решить только после постройки АЭС и подготовки ее к запуску.





Обсуждались и вопросы нефтехимического комплекса. У председателя концерна «Белнефтехим» Андрея Рыбакова Лукашенко поинтересовался, каковы прогнозы по поставкам и переработке нефти до конца года и какие планы на 2021 год.





Однако в Телеграм-каналах распространяется информация, что Лукашенко нет в стране. Посмотрим, может вечером по БТ его покажут.





Кстати, акция протеста сегодня прошла и возле БТ.