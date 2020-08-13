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Митинги в поддержку протестов Беларуси за рубежом — фото

13.08.2020 15:10 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

У посольств Беларуси в Москве, Санкт-Петербурге, Риге активисты и представители белорусских диаспор вышли на митинги в поддержку протестов, охвативших столицу и многие города республики.

Митинги также прошли в соседних Польше и Украине - смотрите в фотоленте Sputnik.

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Теги: Минск
 
 
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В соседних с Беларусью странах - России, Латвии, Украине, Польше - накануне прошли митинги в поддержку протестующих против результатов президентских выборов.
 
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