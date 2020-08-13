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Пугачева пока не решила, что делать со своей белорусской наградой
13.08.2020 15:10 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 авг – Sputnik. Российская певица Алла Пугачева пока не приняла решение, что будет делать со своей белорусской наградой - орденом Дружбы народов, сообщила Sputnik в четверг ее концертный директор Елена Чупракова.
"Мы это не обсуждали. Я об этом не слышала", - заявила представитель певицы.
В 2019 году Александр Лукашенко наградил Аллу Пугачеву орденом Дружбы народов. Награду популярная певица получила на своем сольном концерте в Минске из рук главы Администрации Натальи Кочановой.
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После того как стали известны итоги голосования, в Минске и ряде регионов, начиная с воскресенья, ежедневно
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