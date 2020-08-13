Пугачева пока не решила, что делать со своей белорусской наградой

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 авг – Sputnik. Российская певица Алла Пугачева пока не приняла решение, что будет делать со своей белорусской наградой - орденом Дружбы народов, сообщила Sputnik в четверг ее концертный директор Елена Чупракова.

"Мы это не обсуждали. Я об этом не слышала", - заявила представитель певицы.

В 2019 году Александр Лукашенко наградил Аллу Пугачеву орденом Дружбы народов. Награду популярная певица получила на своем сольном концерте в Минске из рук главы Администрации Натальи Кочановой.

В среду дирижер Владимир Спиваков отказался от Ордена Франциска Скорины, который в 2014 году ему вручил Александр Лукашенко. Он заявил, что ему стыдно носить награду после событий, которые развернулись в Беларуси после выборов президента . В сети поползли слухи, что и Алла Борисовна подумывает над судьбой своего ордена.

Выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. По данным, озвученным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко – за него проголосовали более 80% избирателей, пришедших на участки.

После того как стали известны итоги голосования, в Минске и ряде регионов, начиная с воскресенья, ежедневно проходят акции протеста несогласных с результатами выборов. Правоохранительные органы использовали для разгона протестующих спецсредства и спецтехнику, включая светошумовые гранаты и резиновые пули.

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