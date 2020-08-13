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Дипломаты стран ЕС возложили цветы на месте гибели протестуюшего на "Пушкинской"
Источник материала: Партизан
Дипломатические представители почти всех стран ЕС приехали возложить цветы на место гибели человека на Пушкинской.
Люди скандировали им: "Дзякуй" и "Спасибо".
фото: радио Свабода
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Дипломатические представители почти всех стран ЕС приехали возложить цветы на место гибели человека на Пушкинской.
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