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Трое туристов из Испании погибли во время бури в Швейцарии

13.08.2020 15:12 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Трое туристов из Испании погибли во время бури в Швейцарии

В швейцарском кантоне Санкт-Галлен, расположенном на северо-востоке страны, во время бури погибли трое туристов из Испании, еще один числится пропавшим без вести. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на портал Swissinfo.

Согласно данным местной полиции, тела туристов были обнаружены утром 13 августа. Трагический инцидент произошел неподалеку от коммуны Пфеферс. Сообщается, что группа туристов занималась каньонингом (преодолением каньонов без использования плавсредств). При этом, группу не сопровождал гид.

Спасательная операция по поиску пропавшего без вести продолжается.

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В швейцарском кантоне Санкт-Галлен, расположенном на северо-востоке страны, во время бури погибли трое туристов из Испании, еще один числится пропавшим без вести....
 
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