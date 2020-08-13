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В Gismart опровергли слухи о том, что сотрудников просят покинуть минский офис
Источник материала: Tut.by
Сегодня в редакцию TUT.BY пришло сообщение следующего содержания: «По информации от самих работников, в IT-компании Gismart всех просят покинуть офис, многих перевозят в киевский офис». Однако в компании эту информацию опровергли.
В пресс-службе Gismart нам сообщили, что часть сотрудников компании уехала в киевский офис еще на выходных из-за проблем с интернетом. На сегодняшний день минский офис работает в штатном режиме, большая часть сотрудников — на «удаленке». Никаких обысков в компании не производится.
Напомним, что сегодня в офисы «Яндекса» и Uber в Минске
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В компнаии нам сообщили, что часть сотрудников компании уехала в киевский офис еще на выходных из-за проблем с интернетом.
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