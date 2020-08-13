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В Gismart опровергли слухи о том, что сотрудников просят покинуть минский офис

13.08.2020 16:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня в редакцию TUT.BY пришло сообщение следующего содержания: «По информации от самих работников, в IT-компании Gismart всех просят покинуть офис, многих перевозят в киевский офис». Однако в компании эту информацию опровергли.


Фото: пресс-служба Gismart

В пресс-службе Gismart нам сообщили, что часть сотрудников компании уехала в киевский офис еще на выходных из-за проблем с интернетом. На сегодняшний день минский офис работает в штатном режиме, большая часть сотрудников — на «удаленке». Никаких обысков в компании не производится.

Напомним, что сегодня в офисы «Яндекса» и Uber в Минске приходили неизвестные вооруженные люди.

 
Теги: Минск
 
 
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В компнаии нам сообщили, что часть сотрудников компании уехала в киевский офис еще на выходных из-за проблем с интернетом.
 
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